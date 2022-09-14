Türkiye Ekonomi Bankası Gayrimenkul Fiyatlarında Yeniliğe Gitti...

Türkiye Ekonomi Bankası olarak bilinen TEB Bankası yepyeni bir gelişme kaydederek tüm müşterilerin dikkatini çekmeyi de her zaman başarıyor. Bu sabah saatlerinde ortaya atılan bir iddiaya göre Türkiye Ekonomi bankasının gayrimenkul fiyatlarında yenilik yaptığı ortaya çıktı. Söz konusu TEB Bankası gayrimenkul fiyatlarını resmi anlamda sıfırladı.

Banka tarafından satışa çıkarılan 4 adet tarlaların 271 TL'den alıcılara sunulduğu bildirildi. Yaşanan bu sıcak gelişme ise arsa satın almak isteyenler tarafından merakla bekleniyordu. Türkiye Ekonomi Bankası tarafından yapılan yazılı açıklamada gayrimenkul fiyatlarının sıfırlanarak yeni fiyat belirlemeleri yapıldığı da ortaya çıktı. Arsa satın almak isteyenler bu fiyatlardan faydalanabiliyor.

Türkiye Ekonomi Bankası Bir İlke Daha İmza Atmaya Hazırlanıyor

Emlak ve gayrimenkul konusunda yeni gelişmeler yaşanmaya devam ederken yepyeni bir gelişmede Türkiye Ekonomi Bankası tarafından açıklanmış oldu. Türkiye Ekonomi Bankası bir ilke daha imza atmaya hazırlanıyor. Gayrimenkul fiyatlarını sıfırlayan banka Toplamda 4 adet tarlayı 271 Türk lirasından satışa çıkardıklarında açıklamış oldu. Türkiye Ekonomi Bankası resmi web sayfası üzerinden konuya dair bütün detaylar incelenebiliyor.

Banka tarafından sunulan bu tarla satışlarından ise tüm müşteriler faydalanabilecekler. Tarla satın almak isteyenler banka tarafından sunulan bu destekten de yararlanabilecekler. Türkiye Ekonomi Bankası resmi web Sitesi üzerinden gayrimenkul satışları konusunda da bütün ayrıntılar öğrenilebiliyor.

Türkiye Ekonomi Bankası'ndan Tarla Satın Almak İsteyenlere Müjdeli Haber

Güçlü ve önemli bankalar arasında yer alan Türkiye Ekonomi Bankası'ndan tarla satın almak isteyenlere müjdeli bir haber bu sabah saatlerinde verilmiş oldu. Yaşanan sıcak gelişme ile birlikte TEB bankasının gayrimenkul fiyatlarında sıfırladığı ve toplamda 4 adet tarlanın 271 Türk lirasından satışa çıkarıldığı belirtildi. Arsa satın almak isteyenler ise bu durumdan yararlanabilecekler. Türkiye Ekonomi Bankası şubelerine gidilerek de başvurular yapılabiliyor.

Banka tarafından yürütülen gayrimenkul satışları kapsamında kişiler arsa satın alabiliyor. Arsa satın almak isteyen tüm vatandaşlar banka tarafından sunulan arsalardan tercih edebiliyor. Türkiye Ekonomi Bankası yapmış olduğu açıklamada gayrimenkul fiyatlarında yeniliğe gittiklerinde belirtmiş oldular.