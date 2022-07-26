Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Her Birey Başvuru Yaparak 20.000 TL Ödeme Alabiliyor

Denizbank üzerinden başlatılan yeni kampanyada, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kişilere 20000 TL'ye kadar kredi imkanı sağlanacaktır. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında temmuz ayı ve ağustos ayı içerisinde başvurularını gerçekleştirmek isteyen kişilerin 18 yaşından büyük olması durumunda banka şubelerine gitmeden işlemlerini yaparak, Denizbank üzerinden kredi kullanabileceklerdir.

Denizbank resmi internet sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi almak isteyen kişilere 3 ay ertelemeli olarak işlem yapılmaktadır. Denizbank, internet sitesi üzerinden de kredi başvurusunu yapabilir dileyen vatandaşlar cep telefonları üzerinden SMS atarak da bankanın yapmış olduğu kredi kampanyasına katılabilir.

Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında bankadan kredi başvurusunda bulunmak isteyen kişiler kredi puanı 1400 ve üzerinde olması durumunda SMS ile onay alabiliyor.

Denizbank üzerinden cep telefonunuz aracılığı ile birlikte internet bankacılığı veya SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, banka kredi puanı uygun bir müşteri olmanız gerekmektedir. Banka kredi puanı düşük olan vatandaşlar, başvuru yapsalar bile kredi onay alamazlar. Sms ile kredi onayı almak istiyorsanız, cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek kredim yazın boşluk bırakın ve kendi kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 32 80 numarasına göndermeniz durumunda kredi başvurusunda bulunmuş olacaksınız.

Cep telefonunuz üzerinden atmış olduğunuz mesaj sonrasında kredi onayı alan vatandaşlar, aynı gün içinde kredi kullanmak istiyorlarsa, Denizbank'ın mobil uygulaması üzerinden kredi alabilmektedir. Denizbank, mobil uygulaması üzerinden kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleşti girerek 5 dakika içerisinde sonuç öğrenebilirsiniz. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirmek isteyen kişilere hızlı bir şekilde işlem yapılarak, internet bankacılığı uygulaması olan Denizbank, mobil uygulaması üzerinden de kredi imkanı sağlanmaktadır.