11 milyon üzerinde emekli için düğmeye basıldı! Başvuru yapanlara hemen ödeme emri geldi

Emekli maaş alan vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada 11 milyonun üzerinde emekliye kredi kampanyası detayları resmi olarak açıklandı. Emekli maaş alan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirerek, bu bankalar üzerinden işlemlerini hızlı bir şekilde yapabilecek ve 11 milyon üzerinde olan yemekler, 20000 TL'ye kadar gelir belgesiz 20000 TL üzerindeyse gelir, belgeli olarak nakit kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirebileceklerdir. Emekli maaş alan vatandaşların hızlı bir şekilde işlemlerini yapmak istiyorlarsa, maaş almış oldukları bankalar üzerinden başvurularını gerçekleştirmeleri gerekiyor.

Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek nakit kredi kullanabilecek onaylanan tutar kadar krediyi 36 ay vadeye kadar bölerek de banka şubelerine gitmeden hesaplarınızı yatıra bileceksiniz. Emekli maaş hesabınız üzerinden yapmış olduğunuz başvurular ile birlikte sizlerde kamu bankaları üzerinden düşük faiz oranlarından yararlanarak kredi kullanabilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI, VAKIFBANK VE HALKBANK

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, bankaların internet bankacılığı uygulaması üzerinden destek kredi kampanyasına katılabiliyor. Emekli maaşını kamu bankaları üzerinden alan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verilmektedir.

Emekli maaşınızı almış olduğunuz banka üzerinden kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız sizlerde başvurunuzu banka şubelerine gitmeden hemen yapabiliyorsunuz. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden almış olduğunuz mobil uygulama şifresiyle birlikte kredi başvurunuzu internet bankacılığı üzerinden yaparsanız, 20000 TL'ye kadar şubelere gitmeden gelir belgesiz, masrafsız kredi kullanırsınız. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, 5 dakika içerisinde sonuç alabilmektedirler. Banka kredi şartlarına uygun olmanız durumunda, sizlerde ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilecek ve nakit kredi kampanyasına katılmanız durumunda da işlemlerinize hemen gerçekleştirebileceksiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, 20000 TL'ye kadar vermiş olduğu, ödemelerde, düşük faiz oranlarından yararlanarak vatandaşlara kredi imkanı sunmaktadır.