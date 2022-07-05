Türk-Ukraynalı Askeri Yetkililer Karadeniz'deki Gıda Koridorunu Görüştü

Türk ve Ukraynalı askeri yetkililer Ukrayna'dan tahıl ihracatının sevkiyatını görüşmek üzere 4 Temmuz'da Ankara'da bir toplantı düzenliyorlar. Savunma Bakanlığında yapılan toplantıda yetkililer ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundular. Savunma Bakanlığında yapılan toplantıda konu ile ilgili neler, hangi konular görüşüldü? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Türkiye'ye geldiği iddia edilen tüm ürünler ile ilgili neler anlattı?

Karadeniz'de bir “tahıl koridoru” açılması, Kiev'de bekleyen Türk Hava Kuvvetleri'ne ait iki adet A-400 M tipi ağır nakliye uçağının tahliyesi ve Rusya'nın Ukrayna'dan gasp edildiği iddia edilen tahılları Türkiye üzerinden dünya pazarlarına taşımaya çalıştığı iddiaları gündemde olan gazete rapor edildi. Moskova’da bir araya gelen Rus ve Türk askeri heyetler, tahıl yüklü gemilerin Ukrayna'dan çıkışına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında görüşmeler gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Türkiye'ye geldiği iddia edilen tüm ürünlerin Rusya tarafından etiketlenmiş ürünler olduğunu öğrendiğini ifade etti ve bu iddiaları araştırdığını söyledi.

Türk ve Rus askeri heyetleri, tahıl yüklü gemilerin Ukrayna'dan çıkışına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında geçen ay Moskova'da bir araya geldi. Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM, Ukrayna'dan dünya pazarlarına bir gıda koridoru yapılması konusunda görüşmelerde bulundu. Türk-Rus görüşmelerinin ardından, şu anda Rus işgali altında olan Ukrayna'nın Mariupol limanından bir Türk ticaret gemisi hareket etti. Ukrayna'dan çalınan tahıllara ilişkin iddialara değinen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, daha önce Türkiye'nin bu iddiaları araştırdığını ve Türkiye'ye geldiği iddia edilen tüm ürünlerin Rusya tarafından etiketlenmiş ürünler olduğunu öğrendiğini söyledi. Türkiye'nin iki askeri kargo uçağı, Rusya ile Ukrayna arasında savaşın patlak verdiği gün Kiev'de mahsur kaldı. Ankara, uçağın güvenli dönüşünü hem Rus hem de Ukraynalı yetkililerle görüşüyor.