Yunanistan, İsrail Yapımı Cihazları Türk Dronlarına Karşı Kurdu

Günün haberlerinde 1 Temmuz'da yayınlanan bir makalede Yunanistan'ın Türk dronlarına karşı “şemsiye” oluşturmanın “son adımında” olduğu yönünde ifadeler kullanıldı. Söz konusu haberlere göre, bu sözde şemsiye büyük bir gizlilik içinde kuruluyor ve İsrail yapımı “Drone Dome” sisteminden oluşuyor.

Yunan makalesinde, Drone Kubbe sisteminin Yunanistan'ın özel ihtiyaçlarına ve adaların ve diğer sınır bölgelerinin coğrafyasına uygun bir şekilde yapıldığı belirtiliyor. Raporda, “Bu askeri cihazlar TB-2 ’Bayraktar’ ve ANKA-S 'nin uçuş planlarını görevdeyken şaşırtma yeteneğine sahipler.” denildi. "İnsansız uçakları (İHA'lar) ve dronları kör edebilirler " diye ekledi. Geçmişte, Yunan medyasında İsrailli üretici Rafael ile “Drone Kubbeleri" satın almak için müzakerelerin yapıldığı haberi vardı.” Bu askeri cihazların 360 derecelik radarları sayesinde erken tespit edebildikleri ve yaydıkları parazit ile İHA'ların merkez istasyonlarıyla iletişimini kesebildikleri ifade edildi.

Türk İha'larının yaklaşık iki buçuk yıldır Ege'de gerçekleştirdiği uçuşlar, Yunanistan'ın askeri planlamasında ciddi sorunlara neden oldu. Yunan Ta Nea gazetesinde yayınlanan bir makalede, Türk iha'larının hem Yunan savaş gemilerinin Ege'deki hareketlerini hem de adalardaki Yunan savunma noktalarını neredeyse her gün izleyebileceği belirtildi. Türk dronları da Yunanistan için ciddi bir ekonomik sorun haline geldi. Yunan Hava Kuvvetleri, Türk İha'larını “tespit etmek” ve “püskürtmek” için F-16 savaş uçaklarını başlatıyor. Yunan F-16'larının her uçuşu binlerce avroya mal olurken, Türk İha'ları düşük maliyetle uçuyor. Bu arada Yunanistan da ABD'den üç adet “MQ-9” tipi İHA satın alacak.

MQ-9 tipi İHA'ların maliyeti yaklaşık 400 milyon Euro'dur. Söz konusu İHA'ların satın alınmasına ilişkin niyet mektubu Şubat ayında ABD'ye gönderildi. Gelecek yıl sona erecek olan orta Ege'deki Skiros adasında iki Balıkçıl tipi İHA'nın konuşlandırılması sözleşmesinin yenilenip yenilenmeyeceğine henüz karar verilmedi. İnsansız hava araçları İsrail'den üç yıl boyunca 40 milyon avroya kiralandı. İsrailli Rafael Gelişmiş Savunma Sistemleri tarafından geliştirilen ve ilk kez 2016'te tanıtılan ”Drone Dome" askeri cihazları, İHA'lar ve dronlar tarafından hedef alınabilecek havaalanları gibi stratejik yerleri korumak için kullanılıyor. İsrail bu sistemleri Şii Hizbullah, Filistinli Hamas, İslami cihad örgütleri ve İran'dan gelebilecek iha tehditlerine karşı kullanıyor. Ancak İnsansız Hava aracı Kubbe cihazlarının İsrail dışında da kullanıldığı bildirildi.