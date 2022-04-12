Türk-Suudi İlişkileri Sıfırlanmaya Hazır Mı?

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki haftalarda Suudi Arabistan'a gitmesi ve Türkiye'nin bölgesel rakipleriyle son zamanlarda köprü kurma konusundaki en zor göreviyle karşı karşıya kalması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl boyunca Ankara, 2011 Arap Baharı'nın ardından yıllarca süren düşmanlığın ardından Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan gibi ülkelerle ilişkileri sıfırlamak için diplomatik bir baskı başlattı.

Türkiye'nin Müslüman Kardeşler ile bağlantılı halk hareketlerine verdiği destek, başlangıçta siyasal İslam vizyonunu bir tehdit olarak gören Arap hükümetlerinden kopuşu teşvik etti.

Daha sonraki gelişmeler, özellikle de Türk müttefiki Katar'ın 2017'de Körfez komşuları tarafından abluka altına alınması, bölünmeyi güçlendirdi. Suudi Arabistan, BAE, Mısır ve Bahreyn tarafından ambargonun geçen yılın başlarında kaldırılması, Ankara'nın eski düşmanlarıyla uzlaşmasının yolunu açtı.

Ancak Riyad ile ilişkiler ek bir faktörle gölgelendi: Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Ekim 2018'de krallığın İstanbul konsolosluğunda öldürülmesi.

Cinayet, küresel öfkeye yol açtı ve bir yıl önce yayınlanan bir ABD istihbarat raporunda Kaşıkçı'yı öldürme veya yakalama operasyonunu onaylamakla suçlanan MBS olarak bilinen fiili Suudi hükümdarı Veliaht Prens Muhammed bin Selman üzerinde baskı yarattı. Suudi hükümeti her zaman prensin herhangi bir müdahalesini reddetti.

Vurucu ekibin hareketleri, Türkiye'nin hükümet yanlısı medyası tarafından yakından belgelendi ve Erdoğan – prensin adını vermese de – suikastı gerçekleştirme emrinin Suudi hükümetinin "en üst düzeylerinden" geldiğini söyledi.

Bir Suudi mahkemesi, Eylül 2020'de cinayet nedeniyle sekiz kişiyi hapse attı - insan hakları grupları tarafından sahte olarak tanımlanan bir dava - ancak Türkiye ayrıca 26 Suudi şüpheliye karşı bir dava açtı.

Geçen hafta bu duruşma durduruldu ve Suudi Arabistan'a transfer edildi ve gözlemcilerin yakınlaşmanın önündeki en büyük engel olduğunu söyledikleri şey kaldırıldı.

New York Üniversitesi Abu Dabi'de Ortadoğu siyaseti yardımcı doçenti olan Monica Marks, Türkiye'nin Riyad'a yaptığı açılımlara atıfta bulunarak, "Bu, kırılması en zor somun oldu" dedi.

"Kuşkusuz son altı ayda, bölgesel cazibe saldırısında, Türkiye'nin Suudi Arabistan ile kesin bir atılım yapmakta en çok sorun yaşayacağı açıkça ortaya çıktı.

"Bunun, Cemal Kaşıkçı trajedisi üzerine ortaya çıkan kişisel öfke ve suçun derinliği ile çok ilgisi var."

Erdoğan, Şubat ayında BAE'yi ziyaret ettiğinde bir hayranlık uyandırıcı bir karşılama aldı. Daha önce o ay Suudi Arabistan'ı da ziyaret edeceğini açıklamıştı – bu gezi hiçbir zaman gerçekleşmedi. Erdoğan, BAE'den dönüş uçuşunda gazetecilere verdiği demeçte, Suudi Arabistan ile "olumlu diyaloğun" devam ettiğini söyledi.

Türk medyası geçtiğimiz günlerde Erdoğan'ın Ramazan ayında krallığı ziyaret edeceğini ve bunun bir atılımın en açık işareti olacağını bildirdi.

Isınma bağlarının başka göstergeleri de olmuştur. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mayıs 2021'de Suudi Arabistan'ı ziyaret etti ve geçen ay Suudi mevkidaşıyla yaptığı görüşmenin ardından, ilişkilerin iyileştirilmesi konusunda "somut adımların" "önümüzdeki dönemde" atılacağını söyledi.

Ankara'nın ihracatını yüzde 90 oranında azaltan Türk mallarına yönelik gayri resmi bir Suudi boykotunun sona ermesi, Suudi Arabistan'a yapılan ticaretin geçen ay 58 milyon dolara ulaştığını ve bir önceki yılın seviyesini üç katına çıkardığını, ancak Mart 2020'de kaydedilen 298 milyon doların bir kısmını gördü.

Türkiye'nin diplomatik yönelimi, COVID-19 salgını ve şimdi Ukrayna'daki savaşın da beraberinde getirdiği büyük bir ekonomik krizle çakıştı. Resmi enflasyon yüzde 61 seviyesinde seyrederken, lira düştü ve 2021'de ABD doları karşısında yüzde 44 ve bu yıl yüzde 10 daha değer kaybetti.

Erdoğan BAE'yi ziyaret etmeden önce Türkiye, Katar, Çin ve Güney Kore ile benzer anlaşmaların ardından Abu Dabi ile 4,9 milyar dolarlık bir döviz takas anlaşması imzaladı. BAE ayrıca Türkiye'deki yatırımları desteklemek için 10 milyar dolarlık bir fon açıkladı.

Türkiye'nin Ahi Evran Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi Eyüp Ersoy, "Yatırım sermayesi sağlamada Suudi işbirliğinin güvence altına alınmasının, Türk hükümetine, liranın ciddi bir değer kaybı ve yükselen enflasyon ve işsizlik ile karakterize edilen son zamanlardaki en kötü ekonomik krizi atlatmasına yardımcı olması bekleniyor" dedi.

"Bu, Türkiye'de yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimlerini dikkate alan Türk hükümeti için özellikle baskı yapıyor." Anketlerin Haziran 2023'te yapılması planlanıyor.

Ankara'daki Orsam Ortadoğu Araştırmaları Merkezi Direktör Yardımcısı İsmail Numan Telci, Erdoğan'ın potansiyel ziyaretinin "anlayış ikliminin" yeniden tesis edilmesinde çok önemli olacağını söyledi.

"Olası üst düzey ziyaret, siyasi ağırlık, ekonomik kapasite ve kültürel etki açısından bölgedeki en büyük iki ülkenin esas olarak işbirliğine odaklanacağı dönemin yakın olduğunu gösterebilir" dedi.

Marks'a göre, her iki ülke için de yakınlaşma artık "siyasi olarak mantıklı ve ekonomik olarak kârlı".

Pandemi, hükümetlerin ekonomik gerekliliğe dayalı daha pragmatik yaklaşımlar benimsemesine yol açarken, ABD'nin Körfez'deki politikasının Başkan Joe Biden döneminde değiştiğini söyledi.

"Körfez ülkelerini bu beklenmedik bölgesel yakınlaşmaların bazılarına iten bir diğer faktör, şu anda üç ABD başkanının – Obama, Trump ve Biden – İran'a karşı istedikleri güvenlik garantilerini vermediğinin farkına varılmasıdır."