ABD Enflasyonu En Yüksek Seviyeye Ulaştı

Enflasyon geçtiğimiz yıl boyunca 40 yıldan fazla bir süredir en hızlı şekilde yükseldi; gıda, benzin, konut ve diğer ihtiyaçlar için maliyetler Amerikalı tüketicileri sıkıştırdı ve birçok insanın aldığı ücret artışlarını sildi.

Çalışma Bakanlığı Salı günü yaptığı açıklamada, tüketici fiyat endeksinin Mart ayında 12 ay öncesine göre yüzde 8,5 arttığını söyledi - Aralık 1981'den bu yana yıldan yıla en büyük artış. Fiyatlar, darboğazdaki tedarik zincirleri, güçlü tüketici talebi ve Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşıyla daha da kötüleşen küresel gıda ve enerji piyasalarındaki aksaklıklar nedeniyle yükseldi.

Hükümetin raporu ayrıca, enflasyonun Şubat'tan Mart'a yüzde 1,2 arttığını, Ocak'tan Şubat'a yüzde 0,8'lik bir artıştan yükseldiğini gösterdi.

Mart ayı enflasyon rakamları, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgalini takiben benzin fiyatlarındaki tam artışı yakalayan ilk rakamlardı. Moskova'nın acımasız saldırıları, Rus ekonomisine karşı geniş kapsamlı Batı yaptırımlarını tetikledi ve küresel gıda ve enerji piyasalarını bozdu. AAA'ya göre, bir galon benzinin ortalama fiyatı - 4.10 dolar - son birkaç hafta içinde geri düşmesine rağmen, bir yıl öncesine göre yüzde 43 arttı.

Enerji fiyatlarının yükselmesi, ekonomi genelinde mal ve bileşenlerin sevkiyatı için daha yüksek nakliye maliyetlerine yol açmış ve bu da tüketiciler için daha yüksek fiyatlara katkıda bulunmuştur.

Fiyatların hızlandığına dair en son kanıtlar, Federal Rezerv'in borçlanma ve harcamaları yavaşlatmaya ve enflasyonu evcilleştirmeye çalışmak için önümüzdeki aylarda faiz oranlarını agresif bir şekilde artıracağı beklentilerini sağlamlaştıracaktır. Finansal piyasalar şimdi bu yıl Fed yetkililerinin geçen ay işaret ettiğinden çok daha dik faiz artışları öngörüyor.

Rusya'nın savaşı fiyat artışlarını daha da teşvik etmeden önce bile, güçlü tüketici harcamaları, istikrarlı ücret artışları ve kronik arz kıtlığı, ABD tüketici enflasyonunu kırk yılın en yüksek seviyesine çıkarmıştı. Buna ek olarak, tüketici fiyat endeksinin yaklaşık üçte birini oluşturan konut maliyetleri, yakın zamanda tersine dönmesi muhtemel görünmeyen bir eğilim olan yükseldi.

Ekonomistler, ekonomi pandeminin derinliklerinden çıktıkça, tüketicilerin harcamalarını daha fazla hizmet içerecek şekilde kademeli olarak malların ötesine genişlettiklerine dikkat çekiyor. Sonuç olarak, ilk başta otomobil ve mobilyadan elektronik ve spor ekipmanlarına kadar temel olarak mal kıtlığını yansıtan yüksek enflasyon, seyahat, sağlık ve eğlence gibi hizmetlerde de ortaya çıkıyor.

Fed'in faiz artışlarının beklenen hızlı temposu, kredileri tüketiciler ve işletmeler için keskin bir şekilde daha pahalı hale getirecektir. Özellikle Mortgage oranları, Fed'den doğrudan etkilenmese de, son haftalarda daha da yükseldi ve ev alımını daha pahalı hale getirdi. Birçok ekonomist, Fed'in faiz oranlarını yükseltmeye başlamak için çok uzun süre beklediğinden ve bir durgunluğu tetikleyecek kadar agresif davranabileceğinden endişe duyduklarını söylüyor.