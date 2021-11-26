Türk Mahkemesi Osman Kavala'nın Hapiste Tutulmasına Karar Verdi

İstanbul'daki bir mahkeme, Türkiye'nin Avrupa ile bağlarını daha da gerebilecek bir hareketle hayırsever Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi.

Duruşma, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kavala'nın serbest bırakılması çağrısında bulunan 10 ülkenin büyükelçilerini sınır dışı etmekle tehdit ettiği geçen ay Türkiye'yi birkaç Batılı müttefikle diplomatik krizin eşiğine getiren davayla ilgili bir anlaşmazlıktan bu yana ilk oldu. .

İnsan hakları grupları, 64 yaşındaki Kavala'nın tutuklanmasını ve yargılanmasını absürt ve siyasi gerekçelerle eleştirdi. Türk hükümeti eleştirileri reddetti ve Türkiye'nin yargısının bağımsız olduğunu söyledi.

Cuma günkü mahkeme kararı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) kararı doğrultusunda Kavala'nın serbest bırakılmasını isteyen Türkiye'nin Avrupa Konseyi üyeliğini tehlikeye atabilir. İstanbul mahkemesi bir sonraki duruşmayı 17 Ocak 2022'ye verdi.

Türkiye, 47 ulustan oluşan Avrupa Konseyi'nin bir üyesidir ve kendi ulusal anayasasına göre AİHM kararlarına uymakla yükümlüdür. Ancak Ankara, Kavala'nın ve tutuklu Kürt yanlısı siyasetçi Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasıyla ilgili olanlar da dahil olmak üzere AİHM'nin bazı emirlerini görmezden geldi.

Türkiye ihlal prosedürlerini riske atıyor

AİHM kararlarının uygulanmasını denetleyen Bakanlar Komitesi, 30 Kasım – 2 Aralık tarihleri ​​arasında Strazburg'da toplanacak.

Avrupa Konseyi sözcüsü Andrew Cutting, Al Jazeera'ya komite kararlarının 3 Aralık'ta yayınlanmasının beklendiğini söyledi.

Kesme, Bakanlar Komitesi'nin önce üçte iki çoğunlukla Türkiye'ye ihlal davası açmayı planladığına dair resmi bildirimde bulunmasına karar vermesi gerektiğini ve ardından davayı resmi olarak geri göndermek için ek bir üçte iki çoğunluk oyu gerektiğini söyledi. AİHM, Türkiye'nin mahkeme kararını uygulamayarak Avrupa Konseyi'nin insan hakları sözleşmesini ihlal edip etmediğini soracak.

Bu noktada Türkiye, Azerbaycan'dan sonra Avrupa Konseyi'nde ihlal davasıyla karşılaşan ikinci ülke olabilir.

Avrupa Parlamentosu'nun önceki duruşmalara katılan Türkiye raportörü Nacho Sánchez Amor, Al Jazeera'ya mahkemenin Kavala'yı gözaltında tutma kararının Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkileri düzeltmeye yönelik son çabaları baltaladığını söyledi.

Bugün bu, Türk devletinin Avrupa Konseyi tüzüğü kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi için son fırsatı oldu ve ihlal prosedüründen kaçınılmasını tercih ettiğim için hayal kırıklığına uğradım” dedi.

Ancak görünüşe göre şu anda, Avrupa Konseyi'nin AİHM kararına yapılan bu meydan okumayı tekrar gördükten sonra, ihlal prosedürlerini başlatmak için Bakanlar Komitesi'nden bir çözüm gelmesini bekliyoruz."

Gergin bağlar

Türkiye ile birkaç Batılı ülke arasındaki diplomatik anlaşmazlık, geçen ay 10 Türkiye büyükelçisinin Kavala'nın derhal serbest bırakılması çağrısında bulunan bir bildiri yayınlamasıyla patlak verdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, büyükelçilerin diplomatik normları aştığını ve sınır dışı edilmelerini emrettiğini, ancak daha sonra tehdidi geri çektiklerini söyledi.

Anlaşmazlık, Batılı büyükelçiliklerden yapılan dikkatli bir açıklamanın ardından, Diplomatik İlişkilere İlişkin Viyana Sözleşmesi'nde belirtilen uygulamalara uygun olarak çalışmaya devam edeceklerini söyledikten sonra çözüldü.

10 ülke – ABD, Kanada, Yeni Zelanda, Danimarka, Fransa, Almanya, Hollanda, Norveç, İsveç ve Finlandiya – Türkiye'nin NATO müttefiklerini ve en büyük ticaret ortaklarından bazılarını temsil ediyor.

Erdoğan, ülkelerin Türkiye'nin yargı sürecine müdahale etmemesi konusundaki ısrarı nedeniyle anlaşmazlığı bir kazanç olarak nitelendirdi ve destekçilerine büyükelçiliklerin "artık daha dikkatli olacaklarını" söyledi.