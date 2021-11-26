'Dönüşü Olmayan Nokta': Libya'daki Mülteciler Güvenlik Özlemi Çekiyor

David Oliver Yambio'nun seçenekleri tükendi.

24 yaşındaki Güney Sudanlı, batı Libya'da büyük bir baskı altında hedef alındıktan sonra güvenli bir yere taşınma talebinde bulunmak için yedi haftadan fazla bir süre Trablus'taki bir Birleşmiş Milletler merkezinin dışında kamp kuran yüzlerce mülteci ve sığınmacı arasında yer alıyor. .

Güvenlik görevlilerinin 1 Ekim'de yoksul mahalleye baskın düzenlediği sırada Yambio, Trablus'un batısındaki Gergaresh'te yaşıyordu. BM, silahsız kişilerin evlerinde taciz edildiğini, dövüldüğünü ve baskın sırasında vurulduğunu, bir kişinin öldüğünü ve altı kişinin ağır yaralandığını söyledi.

Genel olarak, BM çetelesine göre, Ekim ayının ilk günlerinde aralarında yüzlerce çocuğun da bulunduğu 5.000'den fazla kişi gözaltına alındı. Yetkililer bunu belgesiz göç ve uyuşturucu kaçakçılığına karşı bir güvenlik kampanyası olarak nitelendirdi, ancak İçişleri Bakanlığı insan tacirlerinin veya kaçakçıların tutuklandığından bahsetmedi.

Baskınlarda evlerini ve birkaç eşyasını kaybedenler için olay bardağı taşıran son damla oldu.

Yambio, Al Jazeera'ya "Geri dönüşü olmayan noktaya ulaştık" dedi.

Tutuklanmasından günler sonra, Yambio ve yaklaşık 500 kişi, gardiyanların gerçek mermi kullanarak ateş açması nedeniyle Trablus'taki bir gözaltı merkezinden kaçmayı başardı. BM'ye göre, Ekim ayı başlarında iki ayrı kaçış girişimi sırasında en az 10 kişi vurularak öldü ve çok daha fazlası yaralandı.

Kısa süreli gözaltı, ülkesindeki savaştan kaçtıktan sonra 2018'den beri Libya'da mahsur kalan Yambio'nun travmatik anılarını yeniden gün yüzüne çıkardı.

2019'da tekneyle İtalya'ya ulaşma girişiminin başarısız olmasının ardından Yambio, yaşam koşullarının “işkenceye” benzediğini söylediği Misrata'daki bir gözaltı merkezinde yedi aydan fazla kaldı.

"Çok az suyumuz vardı, bu yüzden bazen tuvaletteki suyu içtik" dedi. "İnsanların böbrek sorunları, hastalıkları, bazılarında zihinsel sorunlar gelişti."

Sahra altı Afrika ülkelerinden diğerleriyle birlikte Yambio, geçen ay kaçmasından bu yana BM'nin mülteci teşkilatının (UNHCR) binasının önünde oturma eylemi yapıyor. Yaklaşık 2.000 mülteci ve sığınmacının 50 günden fazla bir süredir sokaklarda, plastik torbalardan yapılmış derme çatma yataklarda ve sıhhi tesislere erişimi olmayan birkaç battaniyede uyuduğunu tahmin ediyor.

Taleplerini artırmak ve şiddet ve istismar döngüsü olarak tanımladıkları şeyi kırmak için bazıları “Libya'daki Mülteciler” adlı bir grup kurdu.

Grubun fiili sözcüsü haline gelen Yambo, “Nihayet haklarımız için konuşma cesaretine sahibiz” dedi.