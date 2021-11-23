Türk Mahkemesi Kaşıkçı Cinayeti Zanlıları İçin Suudi Kayıtlarını İstedi

Bir Türk mahkemesi, yetkililerden Suudi gazeteci Jamal Khashoggi'nin öldürülmesiyle ilgili olarak gıyaben yargılanan sanıkların Suudi Arabistan'da suçlanıp yargılanmadığını kontrol etmelerini istedi.

Hakim, Türkiye'de aynı suçtan yeniden yargılanmalarını önlemek için Adalet Bakanlığı'ndan Suudi Arabistan'daki muadilleriyle iletişime geçmesini ve davadaki sanıklar hakkında orada soruşturma, kovuşturma veya ceza uygulanıp uygulanmadığını kontrol etmesini istedi. Hakim, bir sonraki duruşmayı 24 Şubat 2022 olarak belirledi.

Salı günkü duruşma, 2020'de başlayan davanın beşinci duruşmasıydı. Mahkeme, Ekim 2018'de İstanbul'daki Suudi konsolosluğunda gazetecinin öldürülmesinde rol almakla suçlanan, aralarında konsolos yardımcısı ve ataşenin de bulunduğu 26 Suudi uyruklu kişiyi yargılıyor.

Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'ın (MBS) iyi bilinen bir eleştirmeni olan Kaşıkçı, yurtdışında yaşıyordu ve en son 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul konsolosluğuna evlilik kaydı için gerekli belgeleri almak için girerken görülmüştü.

Konsolosluğa girdikten kısa bir süre sonra, Khashoggi, henüz bulunamayan cesedini parçalayan ve imha eden bir Suudi ajan ekibi tarafından öldürüldü. Kaşıkçı'yı tanıyan diğer muhalifler ve üst düzey Türk yetkililer, dava süresince konsoloslukta çalışan Türk personelin yanında ifade verdiler.

Savcılar, “canavarca niyetle taammüden adam öldürmekle” suçlanan dört sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis talep ederken, diğer 18 kişi Kaşıkçı'nın boğulmasına karıştıkları için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla karşı karşıya. Diğer dört kişi de kanıtları yok etmek, gizlemek veya kurcalamaktan beş yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.

'Gecikmiş adalet adalet değildir'

Türk mahkemesi, Kaşıkçı'nın Türk nişanlısı Hatice Cengiz'in hukuk ekibinin, MBS'nin gazeteciyi yakalama veya öldürme operasyonunu onayladığını tespit eden bir ABD istihbarat raporunun delil olarak eklenmesi talebini iki kez reddetti.

Şubat ayında yayınlanan raporda, veliaht prensin sadece krallıkta böyle bir cinayeti gerçekleştirmek için karar verme yetkisine sahip olmadığı, aynı zamanda kilit bir danışman ve güvenlik ekibinin üyelerinin “doğrudan dahil olduğu” belirtildi.

Daha önceki duruşmalarda hakim, Cengiz'e raporun "davaya bir şey getirmeyeceğini", bunun yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan raporu dosyasına eklemesini istemesi gerektiğini söyledi. Savcılar şu ana kadar ABD istihbarat raporuna atıfta bulunma niyetinde olduklarına dair hiçbir belirti vermediler.

Cengiz, Al Jazeera'ye davanın nişanlısı için adalet sağlayacağını umduğunu söyledi. Cengiz, "ABD'den tüm delilleri almayı ve gerçek katilleri yargılamaya devam etmeyi umuyorum" dedi. "Gecikmiş adalet, adalet değildir."

Suudi yetkililer, MBS tarafından onaylanmadığını söyledikleri cinayetin sorumlularını zaten cezalandırdıklarını söylediler. Hiçbirinin adı kamuoyuna açıklanmayan sekiz kişi, hak gruplarının söylediğine göre, davanın kapandığı izlenimini vermek için krallık tarafından yedi ila 20 yıl arasında hapis cezasına çarptırıldı. Kaşıkçı'nın çocukları, babalarının katillerini affettiklerini kamuoyuna açıkladılar.