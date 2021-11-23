Halkbank Faizsiz 100 bin TL Üzerinde Nakit Ödemesi Yapacağını Akşam Duyurdu, SON Dakika

Türkiye ekonomisinin en köklü bankalarından birisidir Halkbank. İlk kurulduğundan beri girişimcilere tüketicilere destek olmuştur. Halk Bank vermiş olduğu bu krediler sayesinde birçok kişi ev, araba almış veya iş sahibi olmak isteyenler iş kurmuştur. Kısaca darda olan herkese yardımcı olmuş bir bankadır. Şimdilerde ise faizsiz kredi seçenekleriyle vatandaşa can suyu oluyor. Faizsiz kredi seçeneği ile birçok girişimciye ve iş kurmak isteyenler yardımcı oluyor. Halkbank’ın faizsiz kredi kurallarına cevap verebiliyorsanız yardım edilen iş grupları arasında bulunuyorsanız bu fırsatı kaçırmayın değerlendirin!

Girişimci Kadınlara Fırsat!

Halk bank sıfır faizle kredi sağlamaktadır. Bu destek KOSGEP Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini bitiren ve henüz 29 yaşını tam olarak doldurmamış kadınlara yöneliktir. Ayrıca bu fırsattan yararlanmak için elinizde 1,5 yıllık ustalık belgenizin olması gerekmektedir. Bu şartları karşılıyor iseniz destekleme ücreti 101 bin TL ve 226 bin TL fiyat bandında değişim göstermektedir. Bu şartlarda henüz yeni iş girişiminde bulunacaksanız ve bu işe ilk defa başlayıp girişimci olacaksanız Halkbank’tan 101 bin TL ye kadar faizsiz kredi alabilirsiniz. Ancak en az 1 yıllık ustalık belgeniz elinizde varsa usta olduğunuz işte 1 yıl içerisinde işletme kurmuş iseniz bu halde 226 bin TL Ye kadar giden krediler söz konusudur. Eğer ki sizin de KOSGEB projeniz olumlu dönüş aldıysa yanı onaylandıysa krediye başvurduğunuz süre itibariyle 29 yaşınızı tamamlamışsanız hemen bu fırsata başvurabilirsiniz.

Önemsenmeyen Unutulmaya Yakın İş Kollarına Da Destek Var Bunlar Hangileri?

KOSGEP Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini tamamlayan ve 29 yaşını tam olarak tamamlamamış olan genç iş girişimcisi esnaf ve sanatkarlarında ortaya çıkardığı projeler KOSGEB’in onayından bir müddet sonra Halk Bankın 101.000 TL ye varan faizsiz kredi dayanağından yararlanabiliyorlar. Ardı sıra 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu içerisinde, en az 1 buçuk yıllık ustalık belgesini elinde bulunduran ve ustalık belgesindeki kişinin kendi iş koluyla, son 1 buçuk yıl içerisinde kendi şahsına iş yeri kurduğunu belgeleyen iş girişimcisi esnaf ve sanatkârlar da bu yardımdan yararlananlar arasında.