Türk Lirası, Dolar Karşısında En Düşük Seviyeyi Gördü

Dolar/TL, küresel durgunluk endişelerinin varlık fiyatları üzerinde baskı yaratmaya devam etmesiyle bu yıl yeni zirveleri test etti.

Dolar/TL yükselmeye devam etti ve bu sabah 17.53'ü test ederek yılın yeni zirvesini gördü.

TL Nisan başından bu yana , yılbaşından bu yana ise %25 değer kaybetti.

Dolar/TL 09:55'te 17.53 oldu. Saat 10:55'te 17:56'ya yükseldi. Euro/TL de 17,83 üzerinde işlem görüyor. Türkiye'nin risk primi 859 baz puandan işlem görüyor, ancak kilit tahvil oranı %23.15.

Dünya Gazetesi'ne göre piyasa, merkez bankasının para politikasını takip ederken makro göstergeleri yorumlamaya çalışıyor.

ABD'li şirketlerin performansı ve gelecek yıla ilişkin beklentilerdeki düşüşler, resesyon endişelerini yeniden gündeme getirirken, küresel piyasalar farklı bir duruş sergiledi.

Fed'in Temmuz ayında 75 baz puanlık faiz artırımına karar vereceği beklentisine paralel olarak küresel borsada görülen olumlu eğilim, yüksek teknoloji devi Apple'ın işçi sayısı kadar faiz artırması yönünde.

Gelecek yıl ise ABD'de şirketin karlılığı düşebilir. Yurt içi banka bilançoları açıklanmaya devam ediyor ancak ABD'nin en büyük bankalarından Bank of America ve Goldman Sachs'ın net karı bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre azaldı.

Bu eğilimler orta ve uzun vadeli tahvil talebini canlandırırken, 3 aylık ABD devlet tahvili satış trendi devam ederek resesyon fiyatını yükseltti. Bazı varlıklar için, ABD Hazine verim eğrisinin tersine çevrilmesi belirgin olmaya devam etti, ancak ABD Hazine getiri eğrisi getirisi 10 yıl ve 3 ay boyunca 59 baz puana geriledi.