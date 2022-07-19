Benzine İndirim Geldi

Gece yarısından itibaren benzin fiyatları 96 sent düştü. Bu indirimle birlikte benzin fiyatı 23 liranın altına düştü.

Akaryakıt fiyatlarındaki değişimler Brent ham petrol fiyatlarındaki ve dövizdeki değişimlerle devam edecek. Geçen sefer fiyat artışları haberleriyle araç sahiplerini çileden çıkaran benzin, bu sefer indirim aldı.

Bir litre benzin gece yarısından bu yana 96 sent düştü. İndirim sonrası İstanbul'da benzin litresi 23 lira 66 kuruştan 22 lira 70 kuruşa düştü.

Ankara ve İzmir'de 1 litre benzin 23 lira 78 kuruştan 22 lira 82 kuruşa düştü.

Akaryakıt fiyatlarındaki düşüşle ilgili yakın tarihli bir açıklamada, Hazine Bakanı Nureddin Nebati, akaryakıt fiyatlarında daha fazla indirimin beklendiğini söylemişti.

Nebati'nin açıklamasında,

"İstenmedik ancak zaruri yükselişler gerçekleşirken küresel durumu görmezden gelip bunu sadece ülkemizde yaşanan bir sorunmuş gibi lanse edenlerin, son dönemde ülkemizdeki akaryakıt fiyatlarındaki düşüş ivmesini ise göz ardı etmeleri düşündürücüdür" dedi.

"Haziran sonundan bu yana petrol fiyatlarında küresel ölçekte gerçekleşen gevşeme eğilimi, vatandaşlarımızın refahını merkeze alan anlayışımızın bir gereği olarak ülkemizdeki akaryakıt fiyatlarına da aynı oranda ve ivedilikle yansıtılmıştır" değerlendirmesinde bulundu.

"Tüm çalışmalarımız halkımızın refahını azami ölçüde artırmak doğrultusunda aralıksız ilerlemektedir" dedi.

Ayrıca, Nebati, LPG fiyatının da yaklaşık yüzde 11,6 düşüşle 10,7 lira seviyesine gerilediğini belirtti.

Hazine ve maliye bakanı Nebati, Ukrayna'da halihazırda devam eden savaşın da tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de efektlerinin olduğu söyledi ve akaryakıt fiyatlarında da çok büyük bir rol oynadığını ekledi.