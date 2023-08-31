Türk-İş 2023 Ağustos ayı açlık ve yoksulluk verileri gün yüzüne çıktı. Gıda harcamasından giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık vb.farklı ihtiyaç alanlarına kadar aylık harcama tutarı asgari ücret bedelini kat kat aştı. Gıda ürünlerinde oluşan fiyat farkı sadece 1 aylık ortalamada süt ürünlerinde %12, yoğurtta %14, peynirde %26'ya kadar yükseldi.

Türk-İş'in açıkladığı verilerde gıda enflasyonundaki yıllık değişim %74,04'ü gördü. Yılbaşından beri yaşanan bu değişim %50,02 olarak açıklandı. 12 aylık ortalamaya göre yaşanan değişim %107,89 olarak hesaplandı.

4 KİŞİLİK BİR AİLENİN HAYATTA KALABİLMESİNİN MALİYETİ NE KADAR OLDU?

Türk-İş'in mutfak enflasyonundaki değişimi tüm gerçekliği ile ortaya koyduğu bu hesaplaması sonrası 12 aylık dönemde ortaya çıkan %100'ü aşan değişim 4 kişilik bir ailede nasıl hissedildi? Ortaya çıkan veriler oldukça korkutucuydu. 4 kişilik bir ailenin dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için aylık toplam gideri 12 bin 98,04 TL'ye ulaştı. Bu tutar gıda dışında giyim, konut, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi harcamaları barındırmıyordu. Bu haliyle dahi asgari ücret bedelini aştı.

4 KİŞİLİK AİLE YOKSULLUK SINIRINA DAYANDI!

Türk-İş gıda, elektrik, su, yakıt, ulaşım, eğitim, sağlık vb. 4 kişilik bir ailenin tüm ihtiyaçlarını düşünerek yapılan hesaplamasında ortaya çıkan harcama tutarı yoksulluk sınırına denk geliyordu. Bu tutar 39 bin 733,03 TL idi. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti ise aylık 15 bin 813,15 TL'ye kadar yükseldi.

4 KİŞİLİK AİLENİN EKMEK HARCAMASI!

Bir ay içinde pirinç, bulgur, un gibi demirbaş gıda ürünlerine %3 yakın zam uygulandığı markette satışı yapılan makarnaların fiyatı 20 TL'ye yükseldi. 6,5 TL'den satış yapılan 200 gramlık beyaz ekmek üzerinden yapılan hesaplama ile 4 kişilik bir ailenin aylık yalnızca ekmek masrafı 682,50 TL'ye ulaştı.