Ehliyet Sahibi kişileri İlgilendiren Duyuru Geldi! Zorunlu Oldu Artık 

Ehliyet sahibi olan milyonlarca insanı ilgilendiren duyuru yapıldı. Ehliyet yenileme kararı geldi. Ehliyetinin yenileme kararı belirtilen tarihe göre yenilenmesi zorunlu hale geldi. Artık eski tip ehliyet kullanımı kalkıyor.

Eski tip ehliyet kullananlar için belirtilen zaman daralıyor. Vatandaşlar belirlenen tarih dolmadan ehliyetlerin yenilemeleri gerekiyor. Ehliyeti yenilemek isteyen vatandaşlar ehliyet yenileme işlerini son güne bırakmamaları gerekiyor. Son güne bırakanlar yoğun kalabalıkta ve uzun kuyruklarda beklemek zorunda kalacaklar.

Ehliyet Yenileme Tarihinde Son Gün Ne Zaman?

Ehliyet almak için uzun uğraşlar verip sonu da ehliyet sahibi olanlar rahatlıkla trafiğe çıkma imkânına sahip olurlar. Alınan ehliyet kartı yenileme kararı ile herkes nüfus müdürlüğüne başvuruda bulundu. Ehliyet yenileme işi 31 Aralık 2022 yılında son bulacak. Ehliyet sahipleri ehliyet yenileme işlemini son güne bırakmamalıdırlar. Ehliyet yenileme işlemini 31 aralığa kadar yapmayan vatandaşların ehliyetleri geçersiz sayılacak. Ve idari para cezası uygulanacağı söyleniyor. Bu nedenle yeni ehliyeti almak için acele etmek gerekiyor.

Ehliyet Yenileme İşlemi İçin Gerekli Olan Belgeler

Ehliyet yenileme işlemleri için nüfus müdürlüğünden randevu almak gerekir. Randevu günü geldiğin de şu belgelerle nüfus müdürlüğüne müracaat ederek ehliyet yenileme işlemi yapılır. Bir adet biyometrik fotoğraf, sürücü sağlık raporu, kan grubunu belirten belge, kimlik belgesi, sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı adli sicil belgesi(e devletten alınabilir) Türkiye’de toplamda 32 milyon ehliyet sahibi vatandaş vardır. Ehliyet sahibi olanların 18 milyonu ehliyetini yenilemişlerdir. 2 milyon 545 bin kişinin ehliyeti kimlik kartına yüklenmiştir.

Ehliyet Yenileme Ücreti Ne Kadar Ve Hangi Bankalara Yatırılacak

Nüfus müdürlüğüne randevu alındıktan sonra randevu günü gelince Ehliyet yenileme belgeleri tamamlandıktan sonra 15 TL belirli bankalara para yatırıldıktan sonra nüfus müdürlüğünden gerekli evraklarla başvuru yapılır. İşte şu bankalardan ehliyet ücreti yatırılıyor.