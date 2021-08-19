İrem Hemşire Türkiye’ye Döndü ve Yaşadıklarını Anlattı

Sabah saatlerinde Türkiye'ye gelen 273 kişinin tahliye uçağı ile yurda getirildiği bilgisi paylaşıldı ve yolculardan İrem Kahraman önemli açıklamalarda bulundu. Hemşire olan Kahraman, Taliban ile Amerikan askerlerinin güvenlik bölgeyi koruduğunu ve oraya ulaşana kadar valizleri ile her şeylerini attıklarını söyledi. İngiliz askerlerine ulaşmaya çalıştıklarını ifade eden İrem kahraman, Türk olduklarını söylediklerinde ise Taliban'ın kendilerini kırbaç ile geri püskürttüğünü de dile getirdi.

12'si bebek olmak üzere 273 yolcunun Türkiye saati ile 01.50’de harekete başladığı ve sabah saat 07.55 sıralarında ise İstanbul Havalimanı'na indiği bilgisine ulaşıldı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan bazı yolcular orada yaşananlar hakkında önemli açıklamalar gerçekleştirdi ve söyledikleri ile gündemde yer aldı.

İrem Kahraman, oraya 2 ay önce saç ekimi işi için gittiğini ve orada görev yaptığını açıkladı. Kabil Havalimanı’na orada bulunan şartlar sebebiyle çok zor ulaştıklarını açıklayan Kahraman, Amerikan araçların arasına girerek Güney kapısına kadar ulaşabildiklerini belirtti.

Amerikan askerleri ile Taliban’ın Güney kapısının önünde güvenli bölgeyi koruduklarını açıklayan İrem hemşire, bölgeye ulaşana kadar valizleri ve her şeylerini attıklarını söyledi. İstedikleri yere ulaşana kadar çok zor anlar yaşadıklarını açıklayan Kahraman, güvenli bölgeye geçildiği an itibariyle Azerbaycan Türkleri ile Türk askerinin kendilerini aldığını söyledi ve çok yardımcı olduklarını da belirtti.

İrem Kahraman, İstanbul'a dönmesi ardından yapmış olduğu açıklamalarında İçişleri Bakanlığının, Büyükelçiliğin ve Dışişleri Bakanlığı’nın kendilerine çok yardımcı olduğunu belirterek teşekkürlerini sundu. Bunun yanı sıra Bursa milletvekili Mustafa Esgin’den de yardım gördüklerini ifade eden Kahraman, herkese çok teşekkür ettiğini belirtti. Türkiye'ye döndüğü için çok mutlu olduklarını açıklayan Kahraman, yaşadıkları ile ilgili bilgi paylaştı. Yolcular arasında bulunan ve anestezi uzmanı olan Mert Yamaç ise Havalimanı içerisinde çok güvenli olduklarını ve Türk askerlerinin kendilerini karşıladıklarını açıkladı.