Turizm'de Sıkıntı Yok: Turist Sayısı Yükseliyor, Bakan Açıkladı

Ekonomik gelişmeler kapsamında turist sayısında olumlu alanda gelişmeler yaşanıyor. Turist sayısında ciddi oranda son günlerde Türk ekonomisinde gelişmeler vuku buluyor. Alman turistler özellikle son günlerde Türkiye’ye akın etmeye başladı! Euro- TL kurunun 18 TL bandını geçmesi Avrupalı turistlerin iştahını kabartıyor.

Mehmet İşler Değerlendirdi!

ETİK Başkanı Mehmet İşler turizm sezonunu değerlendirdi. Sezona 45 milyon turist 36 milyar dolar hedefle başladıklarını söyleyen İşler, bu hedeflerin Ukrayna-Rusya savaşının ardından 42 milyon turist ve 32 milyar dolar olduğunu söyledi.

İşler, hHziran ayından sonra Türkiye'nin Dışişleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katkılarıyla Rus turistlere ruble olarak ödeme kolaylığı sağlayan "Mirka" sistemini hayata geçirdiklerini, hedefin ise Rus turist sayısını artırmak olduğunu söyledi. 38 milyar dolar ve 47 milyon turist hedefleniyor Konuyla ilgili "Rus bankaları ve Türk bankaları arasındaki iş birliğinin ardından haziran ayında rezervasyonlar başladı.’’ Şeklinde açıklamalar yapıldı. Mir Kart Türkiye'de Ziraat Bankası ile başladı. Bu karta sahip olan Ruslar otellerde kullanıyor. Ödemeler ruble ile yapılıyor ve takas işlemi oluyor.

47 Milyon Turist Geliyor!

Türkiye'nin Avrupa, Rusya ve Ukrayna'ya karşı tutumu çok önemli, uygulamada herkesi kendine dost olarak görüyoruz. "Barış için ülkemizin çıkarlarını ön planda tutuyoruz. Şu anda buğday sevkiyatı Türkiye'ye teşekkür ediyor. Başarılı bir turizm dış politikasını yeniden gözden geçiriyoruz" dedi.

Oluşan ekonomik ortam kapsamında Türk ekonomisinde son günlerde turizme bağlı olarak ciddi düzeyde artışlar yaşanıyor. Türk ekonomisinde yaşanan gelişmeler özellikle Rus ve Alman turistlerin ülkeye akın etmesine sebep oluyor. Türk ekonomisinin gelişimine katkıda bulunan turizm sezonunun açılmasıyla ülke ekonomisinde sıcak para akışı yaşanıyor. Sıcak para akışıyla beraber kişiler avantajlı bir hizmet deneyimine erişerek ayrıcalıklı bir hizmet olanağından faydalanmış olacaklar.

Türk ekonomisinde yaşanan gelişmelerin her geçen gün daha ciddi oranlarda artışlar göstermesi hükümet yetkilileri tarafından memnuniyetle karşılanan haberler arasında bulunuyor.