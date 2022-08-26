Son Dakika: Bakanlık Bankaların Promosyon Yarışına Kısıtlama Getiriyor

Bankaların vermiş olduğu emekli promosyon ücretleriyle alakalı yapılan yeni açıklama dikkat çekmektedir. Bakanlığın çalışma yaptığını ve emeklilerin eline 10-15 bin Türk Lirası fazla promosyon geçebileceğini değinen T.B. Genel Başkanı Mahmut Şahin yaptığı açıklama "Bazı kuruluşlarda promosyon görüşmelerinin 30-32 bin TL’ye çıktığını işitiyoruz diye belirtti. İşte emekli promosyonlarıyla alakalı son saniye gelişmeleri.

Bankalar tarafından emekli promosyon ücretleriyle alakalı yapılan "30-32 bin TL’ye yükselebilir" açıklaması gündem oluşturdu. 12 milyon emeklinin büyük bir sayı olduğunu söyleyen T.B. Genel Başkanı Mahmut Şahin, Bakanlığın çalışmasıyla beraber emeklilerin eline 10-15 bin Türk Lirası fazla promosyon geçebileceğini belirti. T.B. Genel Başkanı Şahin'in açıklaması aniden heyecan yaratırken, yurttaşlar şu andan itibaren "Emekli promosyonları otuz iki bin TL'ye mi çıkıyor?" sorusuna cevap aramaya başladı. İşte bankaların emekli promosyonlarıyla alakalı bütün ayrıntılar.

Emekli Promosyonları İçin Otuz İki Bin Türk Lirası İddiası: Müzakereler Var

Son vakitlerde bazı bankalar tarafından maaşını geçiren emeklilere yüksek promosyonların verileceği belirtti. Bu promosyonlardan yararlanmak için maaşını geçirmek isteyen yurttaşların sorunlar yaşadığını belirten T.B. Genel Başkanı Mahmut Şahin, emekli ücretine haciz konamayacağını bu sebepten bankaların müşterilerinin gitmemesi için ücretlerine bloke koyduğunu ifade etti.

Şahin, "Emekliler çok büyük bir topluluk. Normalde promosyon olayını biz 2-3 senede bir kuruluşlarda görmekteyiz, işitiyoruz. İşçiler ve devlet memurları adına kuruluşlar bankalarla pazarlık yapıp, promosyon alıyorlar. O yarış sırasında miktar giderek yükselebiliyor. En kalabalık ekip esasında emekliler. Esasına bakarsanız emekliler adına bakanlığın kuruluşlarla bir pazarlık yapması lazım. Bütün emekliler adına tek bayrak altında daha ciddi sayılar emeklilere promosyon olarak sağlanabilir. Ama şimdide bunu yapamıyorlar, yapmıyorlar nedenini bilmiyorum. Emeklilerin bu hususta dikkat kesilmesi gereken kaideler var.

Emekliler İstedikleri Bankadan Alabilirler

Promosyon bir pazarlıktır, geniş bir piyasadır. Emekliler arzu ettikleri bankadan alabilirler. Dolayısı ile bankalar emeklileri kendi bankalarına getirmek için yüksek promosyonlar öneriyorlar. Yalnız buradan sonra sorunlar başlıyor. Normalde emeklinin ücretine haciz konamaz. Fakat bankalar haciz konamaz olayından başlayarak, bloke uyguluyorlar. Yani kendisinden çekilmesini istemiyorsa, kredi ve kredi kartı varsa, hesaba bloke uyguluyor. Gitmesin diye sorun çıkartıyor.