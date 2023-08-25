Zamlar, her alanda etkisini hissettirmeye devam ediyor. Akaryakıt, gıda fiyatlarında sürekli artış söz konusu oluyor. Son zamanlarda tüp fiyatlarına da arka arkaya zam gelmeye başladı. Tüp fiyatları, 25 Ağustos tarihiyle güncellendi.

Vatandaşlar, zamlı fiyatların ne kadar olduğunu merak ediyor. Zamlı fiyatlar, mutfak harcamalarının artmasına yol açıyor. Gıda harcamaları, tüp harcamaları derken vatandaşların her ay mutfak için yaptıkları masraf yükseliyor. Tüp fiyatları markalara göre değişiklik gösterebilir. Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz markasına ait tüpler için 25 Ağustos fiyatları belli oldu.

AYGAZ TÜPGAZ FİYATLARI

Aygaz tüp fiyatları 25 Ağustos için güncellenerek son halini aldı. Güncel fiyatlar şu şekilde uygulanıyor:

- Aygaz mini 2 kg ev tüpü 102,00 TL’den satılıyor.

- Aygaz 12 kg tombul ev tüpü 520,00 TL’den satılıyor.

- Aygaz 12 kg valfli uzun ev tüpü 520,00 TL’den satışa sunuluyor.

BİZİM GAZ TÜPGAZ FİYATLARI

Bizim Gaz tüp fiyatları aşağıdaki şekilde güncellendi:

- Bizim Gaz 2 kg gri piknik tüpü için alınan ücret 99 TL oldu.

- Bizim Gaz 12 kg ev tüpünün fiyatı 500,00 TL olarak belirlendi.

- Bizim Gaz 24 kg ticari tüpün fiyatı 1007,00 TL olarak uygulanıyor.

- Bizim Gaz 45 kg sanayi tüpünün fiyatı 1.876,00 TL’ye çıktı.

- Bizim Gaz 45kg propan tüpün fiyatı 2029,00 TL’ye yükseldi.

İPRAGAZ TÜPGAZ FİYATLARI

İpragaz tüp fiyatlarının ne kadar olduğu merak ediliyor. Güncel fiyatlar marka tarafından şu şekilde açıklandı:

- İpragaz 2 kg gri piknik tüpünün fiyatı 99,00 TL oldu.

- İpragaz 12 kg ev tüpünün fiyatı 500,00 TL’ye yükseldi.

- İpragaz 24 kg ticari tüpün fiyatı 1007,00 TL’ye çıktı.

- İpragaz 45 kg sanayi tüpünün fiyatı 1.876,00 TL olarak belirlendi.

- İpragaz 45 kg propan tüp 2029,00 TL’den satışa sunuluyor.