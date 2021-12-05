Tunus'un UGTT Sendikası, Erken Seçim Çağrısında Bulundu

Tunus'un güçlü UGTT sendikası, cumhurbaşkanının siyasi reformlar için bir plan açıklama konusundaki isteksizliği nedeniyle ülkenin demokratik kazanımlarından endişe duyduğunu söyleyerek erken seçim çağrısında bulundu.

UGTT lideri Noureddine Taboubi'nin Pazar günü binlerce destekçisine yaptığı konuşmada yaptığı açıklamalar, tüm siyasi yetkileri ele geçirmesinden dört aydan fazla bir süre sonra Başkan Kais Saied üzerinde ek baskı yarattı.

Taboubi, "25 Temmuz'u ülkeyi kurtarmak ve reformları uygulamak için bir fırsat olduğu için destekledik...

Cumhurbaşkanının siyasi partiler ve ulusal örgütlerle seçim yasasının gözden geçirilmesini ve erken ve şeffaf seçimler konusunda anlaşmaya varılmasını içeren bir diyalog çağrısında bulunması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Arap Baharı'nın doğduğu yerde demokrasinin inşasına yardım ettiği için 2015 yılında Nobel Barış Ödülü'nü kazanan UGTT birliği, Tunus'ta önemli bir siyasi oyuncu. Kuzey Afrika ülkesinde bir milyondan fazla üyesi var.

Saied, parlamentoyu askıya aldı ve 25 Temmuz'da hükümeti görevden alarak yeni bir başbakan atadı ve kararname ile yöneteceğini açıkladı. Eleştirmenler onun hareketini darbe olarak kınadı.

UGTT Genel Sekreteri Noureddine Taboubi, AFP haber ajansına destekçilerine hitaben yaptığı konuşmada, "Tunus bireycilikle inşa edilmeyecek" dedi ve cumhurbaşkanını "katılımcı bir yaklaşım" benimsemeye çağırdı.

Göstericiler, "Çalışmak, özgürlük ve ulusal onur" sloganları attı. "Canımızla ve kanımızla UGTT'yi savunacağız."

Başkan, yıllarca süren siyasi çekişmeler ve ekonomik durgunluktan sonra hükümet felcini sona erdirmenin tek yolu olarak devralmasını savundu. 2011 devriminde kazanılan hak ve özgürlükleri koruma sözü verdi.

Saied ayrıca olağanüstü halin hızla sona erdirileceğine söz verdi, ancak bunun için bir tarih vermedi ve kendisine parlamenter demokrasiye dönüş için bir plan sunması için baskı yapıldı.