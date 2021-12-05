Endonezya Yanardağında Kayıp Araması Devam Ediyor

Yetkililer, Endonezya'daki Semeru yanardağının patlamasının ardından ölenlerin sayısının 14'e yükseldiğini, kurtarma ekiplerinin erimiş külle kaplı köylerde hayatta kalanları aradığını söyledi.

Endonezya'nın afet azaltma ajansı (BNPB) sözcüsü Pazar günü yaptığı açıklamada, patlamada ölen 14 kişiden ikisinin kimliğinin belirlendiğini söyledi.

Sözcü Abdul Muhari, ikisi hamile en az 98 kişinin yaralandığını, Doğu Java Eyaletindeki Semeru çevresindeki köylerden 902 kişinin tahliye edildiğini söyledi.

Yetkililere göre, Doğu Java'nın Lumajang bölgesindeki köylerde mahsur kalan 10 kadar kişi kurtarıldı ve yayıncı Kompas, kurtarılanların bir kum madenciliği sahasında çalışanlar olduğunu bildirdi.

Endonezya'nın en yoğun nüfuslu Java adasında bulunan yanardağ Cumartesi günü patladı, gökyüzüne 12 kilometreden (7,5 mil) fazla kül püskürttü ve yamaçlarından aşağı akan gaz ve lav gönderdi.

Lumajang'daki bazı köyler külle kaplandı. Hayvanlar boğulurken evler ve araçlar sular altında kaldı.

Jeolojik araştırma merkezinin başkanı Eko Budi Lelono'ya göre, ani patlama, fırtına ve günlerce süren şiddetli yağmurlar tarafından tetiklendi. Yağmurların aşındığını ve sonunda 3.676 metrelik (12.060 fit) Semeru'nun tepesindeki lav kubbesini çökerttiğini söyledi. Yakıcı gaz ve lav akışları Cumartesi günü en az iki kez yakındaki bir nehre 800 metreye (2.624 fit) kadar yol aldığını söyledi.

BNPB, insanlara kraterin ağzından 5 kilometre (3,1 mil) uzak durmalarını tavsiye etti. Lumajang bölgesinden bir yetkili olan Thoriqul Haq, "kalın kül sütunlarının birkaç köyü karanlığa çevirdiğini" ve bölgedeki elektrik kesintisinin tahliye çabalarını engellediğini söyledi.

Haq, yağışla karışan enkaz ve lavın, Lumajang ile komşu Malang bölgesini birbirine bağlayan ana köprünün yanı sıra daha küçük bir köprüyü yok eden kalın çamur oluşturduğunu söyledi. BNPB, barınaklara yiyecek, branda, yüz maskeleri ve ceset torbaları da dahil olmak üzere yardım gönderdiğini söyledi.

Semeru'nun alarm durumu, Aralık 2020'de binlerce kişiyi kaçmaya zorlayan ve köyleri külle kaplı bırakan bir önceki büyük patlamasından bu yana ikinci en yüksek seviyesinde kaldı.

O sırada can kaybı olmadı.

Pazar günü, Lumajang ilçe merkezinin yakınındaki bir hükümet sığınağına kaçan bazı sakinler, yetkililerin kendilerine yanardağın faaliyetleri hakkında herhangi bir bilgi vermediğini söyledi.

“Birdenbire her şey karardı, aydınlık öğleden sonra geceye dönüştü. Bir gürleme sesi ve ısı bizi camiye koşmaya zorladı” dedi. “Ocak ayında olduğundan çok daha güçlü bir patlama oldu.”

270 milyondan fazla insanın yaşadığı bir takımada olan Endonezya, at nalı şeklindeki bir dizi fay hattı olan Pasifik “Ateş Çemberi” boyunca oturduğu için depremlere ve volkanik faaliyetlere eğilimlidir.