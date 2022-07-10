Tunuslu Ons Jabeur, Wimbledon'da Kazakistanlı Rybakina'ya Yenildi

Tunuslu Ons Jabeur , Wimbledon finalinde Kazakistanlı Elena Rybakina'ya 3-6, 6-2, 6-2 yenildi ve Arapların bölgeden bir grand slam single şampiyonluğu kazanan ilk kişi olma umutlarını boşa çıkardı.

2018'den beri Kazakistan'ı temsil eden 17. seribaşı Rusya doğumlu Rybakina, Cumartesi günü, toplamda üçüncü şampiyonluğu için ilk maçında bir saat 47 dakika sonra kariyerindeki en büyük başarısını elde etti.

Üçüncü tohum Jabeur, Arap dünyasından ilk oyuncu ve 1968'e kadar uzanan profesyonel dönemde Slam tekler şampiyonluğu kazanan ilk Afrikalı kadın olmayı hedeflemişti.

23 yaşındaki Rybakina, dikkat çekici geri dönüşünden sonra Kent Düşesi'nden Venüs Gülsuyu Tabağı aldı.

Jabeur adına konuşan Rybakina, "Ons'a harika maç ve elde ettiğiniz her şey için teşekkür etmek istiyorum. Bence sen herkes için bir ilham kaynağısın. Harika bir oyununuz var, size karşı oynamak bir zevkti ve bugün çok şey öğrendim.

Jabeur bu sezon bayanlar turunda üç pasörde 13 galibiyetle liderlik ediyor, ancak Rybakina Cumartesi günü çok daha güçlü bir şekilde karar verdi.

Jabeur ayrıca ilk Grand Slam finaline katılıyordu .

"Bunu hak etti. Umarım, bir dahaki sefere benim olur," dedi sahadaki coşkusu ve saha dışındaki kişiliği ona "Mutluluk Bakanı" lakabını kazandıran Jabeur.

Jabeur, "Elena unvanımı çaldı," diye şaka yaptı, "ama sorun değil."

"Bu turnuvayı seviyorum. Gerçekten üzülüyorum ama teniste sadece bir kazanan var. Ülkemdeki insanlara ilham vermeye çalışıyorum. Umarım dinliyorlardır” dedi.

27 yaşındaki Jabeur, daha iyi bir başlangıç ​​yaptı ve üçüncü maçta 3-1 öne geçerek üst üste yedi puan kazandı ve ardından son iki maçta sekiz cevapsız puanla bir sete gitti.

Ancak Rybakina, ikinci setin açılış maçında ilk kırılma noktasını dönüştürdü, sonraki iki servis maçında dört mola puanı kurtardı ve iki maçın ardından bir as ile setleri eşitledi.

Rybakina ivmeyi korudu ve Jabeur'u bir voleybol kazananı ile kararın başlangıcında tekrar kırdı.

Daha sonra, iki oyun sonra zafere giden yolda beş cevapsız puanla 4-2 için hizmetinde 0-40'tan aşağı savaştı.

Jabeur ilk sette sadece altı hatadan sonra 24 zorunlu hata ile bitirdi, Rybakina'nın daha riskli oyunu 33 zorunlu hata derlemesini gördü ve aynı zamanda rakibinden 12 daha fazla 29 kazananı gördü.