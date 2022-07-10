Milyonlarca Müslüman Kurban Bayramı'nı Kutluyor

Afganistan, Libya, Mısır, Kenya ve Yemen gibi ülkeler de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca Müslüman, İslami takvimin en büyük bayramlarından biri olan Kurban Bayramı'nı kutluyor.

“Kurban Bayramı” olarak bilinen bu saygıdeğer kutlama, Cumartesi günü Suudi Arabistan'daki yıllık Hac'ın son ayinleriyle aynı zamana denk geliyor.

Kurban Bayramı, Hz. İbrahim'in Allah'a bir itaat eylemi olarak İsmail'i kurban etmeye istekli olduğuna dair Kuran hikayesini anıyor.

Kurbanı yerine getirmeden önce, Tanrı sunu olarak bir koç sağladı. Hıristiyan ve Yahudi anlatımlarında İbrahim'e başka bir oğlu İshak'ı öldürmesi emredilir.

Pek çok Müslüman, dört günlük bayramı ritüel olarak çiftlik hayvanları keserek ve eti aile, arkadaşlar ve fakirler arasında dağıtarak kutlar.

Dünyanın en büyük Müslüman nüfusuna sahip üç ülke olan Endonezya, Pakistan ve Hindistan da dahil olmak üzere Asya'nın çoğu Pazar günü tatili kutlayacak.

Suudi Arabistan'da yüz binlerce hacı, Hz. Muhammed'in yaklaşık 1400 yıl önce rotası üzerinde durduğu çorak dağlarla çevrili geniş bir vadi olan Mina'ya doğru yola çıkmak için şafak vakti yükseldi.

Dünyanın dört bir yanından bir milyon Müslüman, bu hafta, pandemi yıllık etkinliği altüst ettiğinden bu yana en büyük hac olan kutsal Mekke şehrine akın etti.

Çok katlı Cemarat Külliyesi'nde hacılar, İbrahim'in günaha karşı kazandığı zaferi hatırlatarak, şeytanın sembolik taşlamasını gerçekleştirdiler. Bu beş yoğun gün boyunca her yıl gerçekleştirilen, Hz.

Hacılar, şeytanın İbrahim'in kurbanını kesmeye çalıştığı yerleri gösteren üç büyük sütuna çakıl taşları attı.

Haccın en tehlikeli noktasıdır ve akın akın akın eden kalabalıklardır.

2015 yılında binlerce hacı kalabalıklar tarafından ezilerek öldürüldü. Suudi hükümeti hiçbir zaman kesin bir ölü sayısı vermedi. O zamandan beri, yetkililer daha geniş caddeler, elektronik kapılar ve yüksek hızlı demiryolu bağlantısı ile erişimi iyileştirdi.

Maddi ve manevi olarak manevi yolculuğu tamamlayabilecek tüm Müslümanların, ömürlerinde en az bir kez bunu yapmaları gerekir.

Suudi Arabistan, COVID-19 aşısı zorunluluğu ve pandemi öncesi kotaların yarısından daha azına katılımla virüsün yayılmasını engellemek için bu yıl kalabalıklara sınırlamalar getirdi.

Yine de, sahneler normale önemli bir adım daha yaklaştı. Ünlü kalabalıklar, maskeleri ve güvenlik önlemlerini terk ederek kutsal yerleri doldurdu.

İslam'ın temel direklerinden biri olan hac sonunda, erkeklerin yenilenme işareti olarak saçlarını tıraş etmeleri ve kadınların bir tutam saç kesmeleri beklenir.

Evlerine gitmeden ve Kurban Bayramı'nın kalanını aileleriyle kutlamaya devam etmeden önce, Allah'ın mecazi evini temsil eden küp şeklindeki Kabe'yi veda etmek için Mekke'ye dönecekler.

Mina'da şeytan taşlamakta olan Hintli hacı Izhar Anjoom, "Kendimizi çok gururlu hissediyoruz" dedi. "Bugün bayram olduğu için [kendimizden] çok keyif alıyoruz."

'Fiyatlar uçuk'

Yemeğin ayırt edici özelliği olduğu neşeli bir fırsattır. Ancak Orta Doğu'da yaygın sıkıntılara neden olan yükselen gıda fiyatlarının ortasında, pek çoğu, ritüel kurban için hayvancılığı karşılayamayacaklarını söylüyor.

Yaşam pahalılığı konusundaki çaresizlik, keçi, inek ve koyunlarda tipik olarak patlayan tatil ticaretini baltaladı.

Nakit sıkıntısı çeken Afganistan'da, genellikle tatil öncesi asal hayvanlar için bir alışveriş telaşı yaşanıyor.

Ancak bu yıl, Taliban'ın devralmasından sonraki dörtnala küresel enflasyon ve ekonomik yıkım, dini öneme sahip bir satın alma işlemini pek çok kişinin erişemeyeceği bir konuma getirdi.

Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif'te birkaç adamın pazarlık yaptığı bir sığır pazarından Mohammad Nadir, "Herkes Allah adına bir hayvan kurban etmek istiyor, ancak fakir oldukları için bunu yapamıyorlar" dedi. meleyen koyun.

Afgan sığır satıcısı Mohammad Qassim, “Geçen yıl bu gün 40 ila 50 sığır sattım” dedi. "Bu yıl sadece iki tane satabildim."