Tunus Eski Başbakanı Jebali Kara Para Aklama Şüphesiyle Tutuklandı

Avukatı Reuters'e verdiği demeçte, Tunus polisinin Ennahdha partisinin eski üst düzey üyelerinden eski Başbakan Hamadi Jebali'yi kara para aklama şüphesiyle tutukladığını söyledi.

Ailesinin Facebook'tan yaptığı açıklamaya göre, Sousse kentindeki polis, Jebali ve eşinin telefonlarına el koydu ve ardından Perşembe günü onu bilinmeyen bir yere götürdü.

Jebali'nin tutuklanması, Cumhurbaşkanı Kais Saied'in muhaliflerinin darbe dediği bir hamleyle geçen Temmuz ayında parlamentoyu feshetmesinin ardından Tunus'taki insan hakları durumuna ilişkin muhalefet endişelerini artırıyor.

İçişleri bakanlığı Jebali'nin tutuklanması hakkında yorum yapmayı reddetti. Bakanlık, herhangi bir ayrıntı vermeden Cuma günü bir basın toplantısı düzenledi.

Jebali'nin savunma ekibi, onunla tutulduğu gözaltı merkezinde görüşebildiklerini söyledi.

Jebali'nin avukatı Mokhtar Jemai, "Jebali bize müfettişlerin sorularına cevap vermeyeceğini söyledi ve konunun siyasi bir motivasyonu olduğu ve kara para aklama ile ilgisi olmadığı için açlık grevine başladı" dedi.

Kendisini Müslüman Demokrat parti olarak tanımlayan Ennahdha, daha önce Tunus parlamentosunun en büyük partisiydi.

O sırada Saied, parlamentoyu askıya alma ve yürütme yetkilerini ele geçirme hareketinin geçici olduğunu ve Tunus'u yozlaşmış, kendi kendine hizmet eden bir elit olarak gördüğü şeyden kurtarmak için gerekli olduğunu söyledi.

Jebali'nin ailesi Facebook gönderisinde "Cumhurbaşkanı Jebali'nin fiziksel ve psikolojik sağlığından şahsen sorumludur" diyerek sivil toplum ve insan hakları kuruluşlarına "bu baskıcı uygulamalara karşı durma" çağrısında bulundu.

2012'de başbakan olan Jebali, siyasi krizin ardından 2013'te istifa etmişti.

Bu yılın başlarında polis, Ennahdha'nın başkan yardımcısı Noureddine Bhiri'yi tutukladı ve herhangi bir suçlamada bulunulmadan serbest bırakmadan önce iki aydan fazla gözaltında tuttu.

Saied'in kuralı

Saied'in muhalifleri, onun muhaliflerini hedef almak için polis ve yargı aracılığıyla bir kampanya yürüttüğünü söylüyor, ancak kendisi bu suçlamayı reddediyor.

Yürütme yetkilerini ele geçirmesinden bu yana Tunus'un 2014 anayasasını ve kararnamelerle kurallarını bir kenara koydu.

Onun hamleleri, Tunus'un siyasi seçkinleri ile yıllarca süren hayal kırıklığının ardından başlangıçta büyük miktarda halk desteği kazandı, ancak yüksek enflasyon, işsizlik ve azalan kamu hizmetleri arasında halkın öfkesi artıyor.

Saied şimdi 25 Temmuz'da Tunusluların yeni bir anayasa için oy kullanacağı bir referandum planlıyor, muhalefetin boykot edeceklerini söylediği bir oylama. Tunus parlamentosu, 17 Aralık 2022'de yeni bir meclis için oylama yapılana kadar askıda kalacak.

1 Haziran'da Saied, 57 yargıcı yolsuzlukla ve “teröristleri” korumakla suçlayarak görevden aldı – Tunus Yargıçlar Derneği (TJA) bu suçlamaların siyasi amaçlı olduğunu söyledi. Buna karşılık TJA, üçüncü haftası için uzatılan ulusal bir grev başlattı.

Saied, Şubat ayında, Tunus'un 2011 yılındaki eski Cumhurbaşkanı Zine El Abidine Ben Ali'yi deviren devriminden bu yana yargı bağımsızlığının ana garantörü olarak görev yapan Yüksek Yargı Konseyi'ni feshetti .

Saied, yargıyı yaygın yolsuzluktan temizlemek için kararlara ihtiyaç olduğunu ve yargıyı kontrol etmeyi amaçlamadığını söyledi.