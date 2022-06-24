Bugün ödemeler resmi olarak hesaplara yatıyor

Bankalar üzerinden daha önce Kredi başvurusunda bulunarak onay alamayan vatandaşlara müjdeli haber geldi. Acil nakit ihtiyacınızın olması durumunda Denizbank ve Akbank üzerinden başvuru gerçekleştirecek olan vatandaşlara 50.000 TL'ye kadar ödemeler bugün itibariyle yapılmaya başlandı. Başvuru yapan kişilerin onay aldığı görülmektedir.

Akbank ve Denizbank kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlardan bazı şartlar istenmektedir. 36 ay vadeye kadar kullanacağınız bu kredilerde şartlara uygun olan vatandaşlar Kredi imkanlarından faydalanmak istiyorlarsa başvurularını banka şubelerine gitmeden hemen hızlı bir şekilde internet bankacılığı uygulaması üzerinden de yapabilmektedir. Kredi onayı almak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için banka kredi puanınız 1400 ve üzerinde olması gerekiyor.

Daha önce bankalardan kredi kullanmış olan vatandaşlar da ihtiyaç kredisi almak istiyorsak başvurularını hemen gerçekleştirerek banka üzerinden 36 ay vadeli ihtiyaç kredisini Kendi resmi internet sitesi üzerinden veya Akbank direkt uygulaması Denizbank mobil uygulaması üzerinden hesaplarına yatırabiliyor.

Akbank üzerinden ayrıca ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar 44 25 numarasına Kredi yazıp boşluk bırakıp kendi kimlik numaralarını yazarak göndermeleri durumunda da bankanın sms kredi servisine katılarak işlemlerini gerçekleştirebilmektedir.

Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar ise 36 ay vadeli olarak alacakları bu kredilerde 3 ay erteleme ve toplamda 33 ay vadeli olarak kredilerini SMS atarak yapabiliyor. Kredim yazıp boşluk bırakıp kimlik numaranızı yazarak mesajı 32 80 numarasına göndermeniz durumunda DenizBank'ın cebimde Kredi kampanyasına katılmış olacak ve banka sizleri 3 dakika içerisinde sonucunu mesaj atmış olduğunuz cep telefonuna göndererek söyleyecektir.