Tunus: Ennahdha Partisinin Merkezinde Ölümcül Yangın Çıktı

Yetkililer ve parti üyeleri, Tunus'un başkenti Tunus'taki Ennahdha partisinin genel merkezinde çıkan yangında en az bir kişinin öldüğünü ve 18 kişinin de yaralandığını söyledi.

Ennahdha Perşembe günü yaptığı açıklamada, üyelerinden birinin yangında öldüğünü doğruladı, ancak daha fazla ayrıntı vermedi, içişleri bakanlığı ise binada "kömürleşmiş" cesedin bulunduğunu söyledi.

Resmi TAP haber ajansı, yargı kaynaklarının, yangının bir adamın zemin katta kendisini ateşe vermesinin ardından çıktığını söylediğini aktardı.

Ancak El Cezire, yangına yol açan koşullarla ilgili raporları bağımsız olarak doğrulayamadı.

Parti üyeleri, başkentin Montplaisir semtinde bulunan binanın ikinci katından atlayarak alevlerden kaçan Nahdha partisi genel başkan yardımcısı Ali Laaryadh ve danışma kurulu başkanı Abdelkarim Haruni'nin hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Parti yetkilisi Mondher Lounisi, Tunus'un askıya alınan parlamentosunun başkanı olan parti başkanı Rached Ghannouchi'nin o sırada binada olmadığını söyledi.

Alevler, Ennahdha'nın kendisini ulusal siyasetin dışında tutmayı amaçlayan bir "hakaret" kampanyasıyla karşı karşıya olduğu konusunda uyarmasından üç gün sonra geldi.

Arap Baharı protestolarının 2011'de uzun zamandır lider olan Zine El Abidine Ben Ali'yi zorla görevden almasından sonra önde gelen bir siyasi güç olarak ortaya çıktı.

Parti, 25 Temmuz'da Başkan Kais Saied hükümeti görevden alıp meclisi askıya alıp bir dizi yetkiyi ele geçirene kadar ulusal siyasette merkezi bir rol oynadı.