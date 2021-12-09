Starbucks Sendika Oylaması, Yeniden Canlanan ABD İşçi Gücünün Son Testi

Bulutlu bir Aralık Çarşamba günü, Niagara Şelalesi'nden sadece 32 km (20 mil) uzaklıkta, Kanada sınırında yer alan New York Eyaletinde küçük bir şehir olan Buffalo'da, bölgedeki üç Starbucks mağazasından altı işçi, sıradan bir kırmızı tuğla binada toplandı. Bir içki çalkalayıcısını sıkan kaldırılmış bir yumruğun iki görüntüsünü içeren ve kalın, beyaz yazı tipinde "ortaklar ortak oluyor" yazan siyah bir pankartın altında el yazısı posterlerden oluşan bir takımyıldızla sıvalı bir duvarın önünde durdular.

Temsil ettikleri üç mağaza, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 8.000'den fazla şirkete ait lokasyonun birleştiği ilk Starbucks mağazaları olmayı hedefliyor. Emeklerinin sonucu 9 Aralık Perşembe günü çalışanların oyları sayıldığında belli olacak.

İşçiler, koronavirüs pandemisi sırasında yeterli tehlike ücreti almadıklarını ve son on yılda çalışma koşullarında istikrarlı bir düşüş yaşadıklarını iddia ederek Ağustos ayı sonlarında sendikalaşma niyetlerini açıkladılar.

Starbucks Workers United Organizasyon Komitesi üyesi ve barista Michelle Eison, “Pandemi sırasında bizi güvende tutmak için şirketin bize verdiği şeyler konusunda çok az destek aldık” dedi.

Yakın tarihli bir basın toplantısında, "On yıldan fazla bir süredir şirketteyim ve dün işe alınan birinden saatte yaklaşık 1,20 dolar daha fazla kazanıyorum" dedi. “Tüm bunlara rağmen, birlikte olmaktan gurur duyduğum bir şirket. Onları 10 yıl önce başladığım yere geri getirmek istiyorum.”

Eisen için bu, onun gibi ön saflardaki çalışanlara toplu pazarlığın gücü aracılığıyla şirket politikası üzerinde söz hakkı vermek anlamına geliyor. “Söz sahibi olmanın tek yolu, bir sendikanın bir sözleşme müzakere etmesidir” dedi.

Jaz Brisak aynı zamanda organizasyon komitesi üyesidir. Eisen gibi, sendikanın Perşembe günü galip geleceğinden emin ama bu noktaya gelmek için karşılaştıkları engellerden yakınıyor.

Starbucks, Ulusal Çalışma İlişkileri Kurulu'ndan (NLRB), oyların Buffalo'daki tüm Starbucks lokasyonlarına genişletilmesi gerektiği gerekçesiyle Perşembe günkü oy sayımını durdurmasını istemişti. NLRB Salı günü itirazı reddetti ve sayımın ilerlemesinin önünü açtı.

Brisak, 8 Aralık'taki son oylama tarihi hakkında, "Oylarımızı almak için mümkün olan son saniyeye kadar devam eden tüm bu engelleri, tüm bu sendikayı çökertmek zorunda kalmamalıydık" dedi. "Kendi mağazalarımızda gözümüzü korkutmamalıyız."

Starbucks Kuzey Amerika başkanı Rossann Williams'ın ve diğer mağaza yöneticilerinin ve yöneticilerinin uygun sendika seçmen listelerini doldurduğunu, sendika karşıtı dinleme oturumları düzenlediğini ve işçilere sendikalaşma çabaları başarılı olursa faydalarının ortadan kalkacağını söylediğini iddia ediyor.

Brisak, "Rossann Williams Şükran Günü'nde mağazalarımızda bütün bu sendika bozgunu hindi şapkasıyla yapıyordu, sanki bir tür düşmanca ortam yaratmak için içeri girerken şenlikliymiş gibi davranarak uyum sağlayabiliyormuş gibi," dedi.

Organizasyon komitesinin bir başka üyesi olan Casey Moore, Al Jazeera'ya önde gelen ilerici siyasi figürlerden Senatör Bernie Sanders ve Kongre Üyesi Alexandria Ocasio-Cortez'den aldıkları desteğin heyecan verici ve cesaret verici olduğunu söyledi.