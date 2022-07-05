Tunus Cumhurbaşkanı Anayasa Taslağını Savundu

Tunus cumhurbaşkanı, önerilen anayasanın otoriter yönetimi geri getirmeyeceğini söyleyerek, siyasi yelpazenin dört bir yanından gelen eleştirilere karşılık verdi ve insanları bu ayki referandumda onu desteklemeye çağırdı.

Düşmanlarının darbe dediği bir adımda, seçilmiş parlamentoyu kararnameyle yönetmek için askıya alan ve ardından fesheden Saied, açıklamaları Salı günü yaptı.

Perşembe günü, yetkilerini büyük ölçüde genişletecek ve eylemleri üzerindeki kontrolleri zayıflatacak yeni bir anayasa taslağı yayınlandı.

Daha önce, siyasi güç, hükümetin atanmasında ve yasaların onaylanmasında başrolü üstlenen parlamento tarafından daha doğrudan kullanılıyordu.

Başkanın destekçileri, onun beceriksizliği ve yolsuzlukları Tunus'u on yıllık bir siyasi felce ve ekonomik durgunluğa mahkum eden seçkin güçlere karşı durduğunu söylüyor.

Saied, internette yayınlanan bir mektupta Tunusluların hak ve özgürlüklerine yönelik bir tehlike olmadığını söyledi.

“Tunus'un on yıllardır, özellikle de son on yılda neler çektiğini herkes biliyor. Devletin kasasını boşalttılar. Yoksullar daha da yoksullaştı, yozlaşmışlar daha da zenginleşti” dedi ve anayasasını eleştirenleri “gerçekten uzak iftiralarla” suçladı.

Siyasi partilerin ve sivil toplum gruplarının çoğu, anayasanın tek taraflı olarak hazırlandığını ve Tunusluların karar vermek için dört haftadan daha az süreleri olduğu ve geçmesi için asgari bir katılım oranı olmadığı için meşruiyetten yoksun olacağını söyleyerek anayasaya karşı çıkıyor.

Hatta komite başkanı Saied, anayasasının ilk taslağını hazırlamak için toplandı ve daha sonra yeniden yazdı, bu hafta sonu cumhurbaşkanının versiyonunun “tehlikeli olduğunu ve utanç verici bir diktatörlük rejiminin önünü açtığını” söyledi.

Komite başkanı Sadok Belaid, Saied'in sunduğu versiyonun komitenin hazırladığı taslağa benzemediğini söyledi.

Benzer şekilde, güçlü UGTT sendikasının başkanı, önerilen anayasanın ülkedeki demokrasiyi tehdit edebileceğini söyledi.

Ancak bir milyondan fazla üyesi olan büyük bir siyasi güç olan sendika, üyelerine Saied tarafından önerilen anayasa üzerinde istedikleri gibi oy kullanma özgürlüğü vereceğini söyledi.

Seçmenlerden 25 Temmuz'da yapılacak referandumda anayasayı onaylamaları istenecek.