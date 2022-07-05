Euro, ABD Doları Karşısında 20 Yılın En Düşük Seviyesine Ulaştı

Avrupa Birliği'nin tek para birimi, verilerin avro bölgesinde artan resesyon riskine işaret etmesiyle 2002'den bu yana ABD doları karşısında en düşük seviyesine geriledi.

Euro, daha mütevazı artışlar planlayan Avrupa Merkez Bankası'nın aksine, yatırımcıların enflasyonla mücadelesinde ABD Merkez Bankası'nın agresif faiz artırımlarına göz dikmesiyle Salı günü düştü.

GMT saatiyle 09:00'dan hemen önce, paylaşılan euro bölgesi birimi 1,0306$'a düştü ve 1999'da euronun yaratılmasından bu yana ilk kez ABD doları paritesine doğru bir baskıyı tehdit etti.

Salı günü yapılan önemli bir ankete göre, Euro bölgesindeki ekonomik büyüme Haziran ayında bocaladı, yükselen enflasyondan etkilendi.

Kurumsal güven

S&P Global'in kurumsal güveni ölçen yakından izlenen aylık satın alma yöneticileri endeksi (PMI), Mayıs'taki 54,8'den Haziran'da 52,0'a düştü.

Ancak 16 ayın en düşük seviyesi olan okuma, 50 puanlık sinyal genişlemesinin üzerinde kalıyor.

City Index analisti Fiona Cincotta, AFP haber ajansına verdiği demeçte, "Artan durgunluk korkuları euroyu düşürürken, dolar Fed'in enflasyonu dizginlemek için oranları agresif bir şekilde artıracağına dair bahislerle yükseliyor" dedi.

"Avrupa'dan bugünün PMI verileri, ikinci çeyreğin sonunda büyümenin yavaşlama riskini vurguladı ve önümüzdeki aylarda faaliyette daralma olasılığını artırdı."