Tunus Cumhurbaşkanı 2022 Anayasa Referandumunu Açıkladı

Tunus Cumhurbaşkanı Kais Saied, muhaliflerinin darbe dediği hamlelerle geniş yetkileri ele geçirmesinden aylar sonra Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Tunus'ta önümüzdeki Temmuz ayında anayasa referandumu düzenleyeceğini duyurdu.

Pazartesi günü ulusal televizyonda yaptığı bir konuşmada, Tunus Parlamentosu'nun Tunuslular 17 Aralık 2022'de yeni bir meclis için oy kullanana kadar askıya alınacağını söyledi.

Referandum oylaması, 25 Temmuz'da, Parlamento'yu askıya almasından ve ülkede neredeyse toplam yürütme yetkisini ele geçirmesinden bir yıl sonra yapılacaktı - genellikle 2010 Arap Baharı'nın tek başarı öyküsü olarak lanse edildi.

Müdahalesini eleştirenleri azarladıktan sonra, “Devrimin ve tarihin yollarını düzeltmek istiyoruz” dedi.

Eylül ayında Saied, istisnai önlemler döneminde kararname ile yönetebileceğini söylemek için 2014 demokratik anayasasının çoğunu bir kenara attı ve daha fazla değişiklik konusunda diyalog sözü verdi.

Eleştirmenler, Saied'in devralmasını bir darbe olarak kınadı, ancak başkan, koronavirüs pandemisinin bir araya getirdiği yıllarca süren siyasi çekişmeler ve ekonomik durgunluktan sonra hükümet felcini sona erdirmenin tek yolu olarak hareketi sürekli olarak savundu.

Eylül ayında, Dünya Bankası ile çalışan az bilinen bir üniversite mühendisi olan Najla Bouden Romdhane'yi, Başbakan Hichem Mechichi'yi görevden aldıktan yaklaşık iki ay sonra ülkenin ilk kadın başbakanı olarak atadı.

'Halkın egemenliğini' yeniden tesis etmek

Kuzey Afrika ülkesinin 2014 anayasasını sert bir şekilde eleştiren Saied, anayasa ve diğer reformlar için öneriler toplamak üzere 1 Ocak - 20 Mart tarihleri ​​arasında ülke çapında bir kamuoyu istişaresinin gerçekleştirileceğini söyledi.

Saied, referandum öncesinde Haziran ayına kadar hazır olmak üzere yeni bir anayasa taslağı hazırlamak üzere bir uzmanlar komitesi atayacağını söyledi.

Pazartesi günü erken saatlerde Saied, kabineye anayasaların “ebedi olmadığını” söylemişti. Saied, “Halk egemenliğini anayasa çerçevesinde kullanır” dedi.

“Öyleyse, egemen halkın haklarını bir metin çerçevesinde yaşaması mümkün değilse, o zaman yeni bir metin olması gerekir.”

2014 anayasası, karma bir başkanlık-parlamenter sistemi uygulamaya koydu. Ancak birçok Tunuslu, derin sosyal ve ekonomik sorunları çözmeden, yarattığı siyasi sistemin başarısız olduğunu, yolsuzluk ve sonsuz blokajlar yarattığını düşünüyor.

Saied'in müdahalesi, siyasi sınıfı iş yaratmak ve yaşam standardını yükseltmek için çok az şey yapmakla suçlayan Tunuslular tarafından büyük ölçüde alkışlandı.

Tunus Meclis Başkanı Rached Ghannouchi, Cumhurbaşkanı Saied'i Temmuz hamlesinden sonra “devrime ve anayasaya karşı bir darbe” başlatmakla suçladı ve eleştirmenler bunun 2011 devriminde kazanılan demokratik kazanımlara büyük bir gerileme olduğunu söyledi. Gannuşi, askıya alınan Parlamento'ya hakim olan İslamcı Ennahdha partisine başkanlık ediyor.