ABD, Kabil'deki Ölümcül İnsansız Hava Aracı Saldırısı İçin Askerleri Cezalandırmayacak

New York Times ve birkaç ABD haber kuruluşunun Pazartesi günü bildirdiğine göre, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ağustos ayında Kabil'de yedisi çocuk 10 sivili öldüren bir insansız hava aracı saldırısı için ABD ordusunun herhangi bir üyesine disiplin cezası vermeme kararı aldı.

Geçen ay bir Pentagon dahili incelemesi, 29 Ağustos'ta Afgan başkentindeki bombalamanın savaş yasalarını ihlal etmediği ve görevi kötüye kullanma veya cezai ihmalden kaynaklanmadığı sonucuna vardı.

New York Times, Austin'in kararını ilk olarak, kimliği belirsiz bir üst düzey Pentagon yetkilisine atıfta bulunarak, savunma bakanının iki ABD askeri komutanının saldırıya karışan hiçbir personeli disipline etmeme yönündeki bir tavsiyeyi onayladığını söyledi.

Washington Post, NBC News ve Associated Press daha sonra, kimliği belirsiz ABD yetkililerine atıfta bulunarak kararı doğruladı.

Pentagon sözcüsü John Kirby, Pazartesi öğleden sonra bir haber brifinginde soruşturma hakkında soru sorulduğunda, medya kuruluşlarının haberlerini doğrudan doğrulamadı.

Kirby, geçen ayki incelemenin, gerekirse insansız hava aracı saldırısı konusunda askeri yetkilileri azarlamanın ABD komutanlarına bırakıldığını ve Austin'in iki üst düzey generalden bombalamadan sonra nasıl hareket edileceğine dair tavsiyeler istediğini söyledi.

Kirby, generallerin "sorumluluk meseleleriyle" ilgilenmeyen tavsiyelerini sundular ve Austin bunları onayladı, dedi Kirby, daha fazla ayrıntıya girmeden.

Sözcü gazetecilere verdiği demeçte, "29 Ağustos hava saldırısıyla ilgili kişisel sorumluluk sorunları olacağını beklemiyorum" dedi.

'Masum, çaresiz çocuklar'

Biden yönetimi Eylül ayında drone saldırısının sivilleri öldürdüğünü kabul etmişti.

Ordu, başlangıçta bombalamayı "haklı bir saldırı" olarak savundu ve ABD birliklerinin büyük bir tahliye operasyonu yürüttüğü Kabil'in havaalanına yakın bir saldırı planlayan IŞİD'e (IŞİD) bağlı bir grubun ajanlarını vurduğunda ısrar etti.

Austin, bombalama için şahsen özür diledi ve olayın "kapsamlı bir şekilde gözden geçirileceğine" söz verdi.

Ancak 3 Kasım'da ABD Hava Kuvvetleri Müfettişi General Sami Said, bombalamanın iletişim kesintileri de dahil olmak üzere bir dizi uygulama hatasından kaynaklanan "dürüst bir hata" olduğunu söyledi. Said o sırada, "Ama bu suç değil, rastgele davranış, ihmal değil" dedi.

Bu sonuç, bulguların kurbanların ailelerine “sevdiklerinin haksız yere öldürülmesi için anlamlı şeffaflık ve hesap verebilirlik” sağlamadığını söyleyen Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği de dahil olmak üzere hak grupları tarafından geniş çapta eleştirildi.