Tüm Elektrik Borçları Siliniyor! Yeni Torba Yasa ile TEDAŞ Elini Taşın Altına Koydu!

Hükümetin yeni torba yasa teklifi TEDAŞ'da yeni düzenlemeleri beraberinde getiriyor. Torba yasa kapsamında elektrik borcu bulunan onlarca vatandaşın borçları tamamen siliniyor. Konu üzerine ayrıntılı bilgi resmi olarak vatandaşla paylaşıldı. 55.000 aboneyi ilgilendiren bu karar yeni yıl itibariyle geçerli olacak. TEDAŞ'a borcu bulunan kişilerin 2000 lirayı aşmayacak şekilde hesaplanmış tüm borçları tek kalemle silinecek. Bununla beraber BOTAŞ'ın borçlulara yönelik tüm borçların silinmesi teklifi meclisten geçmiş oldu.

3 Ocak Salı gününe kadar tatile girmiş olan meclisin yeni yasama dönemi itibariyle aldığı kararları uygulaması bekleniyor. Liman işletmelerine yönelik ödeme sürelerinin uzatılması alınan bir diğer karar arasında yerini alıyor. 49 yıldan daha az olan limanlar 49 yıla kadar uzatıldı. İşletme süresindeki bu yükseliş ekonomik olarak süreci destekleyebilmeyi sağlayacak. BOTAŞ ödenmemiş olan tüm idari para cezaları, vergi borçları, fon ve payların gecikme zammını ve faizlerini hazineden alarak silmiş olacak.

Hazineye Eklenen Para İlavesi ile Borcu Silinen Kişi Sayısı Yükseltildi!

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren bu müjdeli habere ek olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı bir açıklamada bulundu. 200 milyar lira eklenerek sürecin desteklendiği ifade edildi. Şu ana kadar belirlenen rakamlara eklenen ilavelerle beraber 293 milyar olan borçlanma sınırı 493 milyar TL'ye çıkarılmış olundu. Bu sunulan bu fırsattan daha çok vatandaşın faydalanabilmesi anlamına geliyor. Sendika üyeleri içinde yeni torba kanunun teklifinde %2 barajı ön plana çıkarıldı. %2 barajını aşmayan her sendika 700 TL olan toplu sözleşme ikramiyesinden faydalanamayacaktır. Torba yasa teklifinde TEDAŞ'ın borçlulara yönelik yaptığı uygulamada yerini aldı. 2000 lirayı aşmayacak borçlar ile TC kimlik numarası saptanamayan, ulaşılamayan ticaret sicilinden silinmiş alacaklardan tamamen vazgeçiliyor. Bu kapsamda 55.000 elektrik abonesi için bulunan 624 milyon TL tutarındaki borç silinmiş olunacak.

GSS Prim Borçları Siliniyor!

Torba yasa kapsamında alınan bir başka karar ise farklı bir ülkede sağlık sigortasından faydalanma hakkı bulunmayanlar sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumlarında bakıma muhtaç ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kişiler ile anne ya da babası olmayıp TC vatandaşı olup, 18 yaşını doldurmamış çocukların GSS prim borçları ile gecikme cezaları ve zamları tamamen siliniyor.