Yargı Dizisi Final Yapacak mı Yoksa 3. Sezonda Devam mı Edecek? Senarist Açıkladı!

Geçtiğimiz sezonda yayın hayatına Kanal D ekranlarında başlayan ve bu sezonda da izleyici karşısına çıkmayı sürdüren Yargı isimli televizyon dizisi projesi oyuncuların sergilemiş olduğu güçlü oyunculuk performansı ve başarılı senaryosu ile adından söz ettiriyor. İlk günden beri seyirci grubu dizi projesinin her bölümünü takip ediyor ve sonraki haftada yaşanacak olan gelişmeler araştırılıyor. Olayların kısa süre içerisinde ortaya çıkması ve gerçeklerin öğrenilmesi Yargı isimli televizyon dizisi projesinin en büyük özelliği olarak görülüyor. Adli vaka hakkında gelişen konular ve bir dizi cinayet heyecanlı bir senaryo ve merakı arttırıcı bir hikaye eşliğinde ekranlarda yer alarak seyirci karşısına çıkıyor. Söz konusu bu davaları çözmek için canını dişine katan avukatlar adaletin peşinde koşuyor. Konular diğer çoğu dizide olduğu gibi uzun uzun sürdürülüp devam etmiyor ve bu da seyirci grubunun Yargı dizisine karşı heyecanını yüksek tutan bir gelişme olarak görülüyor.

Dizinin 49. yeni bölümü bu akşam yayınlanacak ve pek çok yeni olay öğrenilecek. Senarist Sema Ergenekon ise dizinin bu başarısına en çok katkı sağlayan isimlerden biri olarak görülüyor. Yönetmen Ali Bilgin'den başlayarak Ay Yapım imzalı olan dizide yer alan tüm ekip oyuncuları ve kamera arkasındaki çalışanlar büyük emek harcıyor ve bu durum da seyirci grubundan karşılık alıyor.

Hukuk temalı başarılı dizi olan Yargı’nın başrolünde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Mehmet Yılmaz Ak, Uğur Aslan, Ara Anarat, Uğur Polat, Hüseyin Avni Danyal, Şükran Ovalı, Zeyno Eracar ve Cezmi Baskın öne çıkarak başrollerde yer alarak oyunculuk performansı sergiliyor. Ekipte bulunan tüm isimler diziye katkı sağlıyor ve oyunculukları ile konuşuluyor.

Dizinin senaryosunda her bölümde zeki bir şekilde kurgulanmış ayrıntılar ekranlarda yayınlanıyor ve seyirci grubu her bölümde şaşırtıcı gelişmeler yaşıyor ve gelişmeler dizi hayranlarını tahminlerinin ötesine götürüyor. Diğer dizi projelerinde olduğu gibi oyuncu kadrosu birbirlerine uzun uzun bakarak zaman doldurmaya çalışmıyor ve hikaye de temposunu düşürmeden çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Sürekli değişen ve yenilenen olaylar ile Yargı şaşırtıcı sonuçlar ortaya koyuyor ve bu durum da diziyi seyirci grubunun severek takip ettiği bir yapım haline getiriyor.

Başarılı senarist Sema Ergenekon sosyal medyadan gelen soruya yanıt verdi ve verilen bu yanıt kafa karıştırıcı olarak değerlendirildi. Sema Ergenekon Yargı dizisinin 3. sezonunda devam edip etmeyeceği yönünde kendisine sorulan sorulara no comment cevabını yazarak adından söz ettirdi. Seyirci grubu bu sezon sonunda Ceylin'in Ilgaz'ı öldürüp öldürmediğinin ortaya çıkacağını ve dizinin biteceğini düşünüyor.

Seyirci grubu 6 ay sonrasının anlatıldığı o sahneleri haftasından çıkaramıyor ve kafalarında olan soruların yanıtlarını bulmak için heyecanlı bir şekilde bekliyor. Bir sonraki sezonda bu konunun uzatılıp uzatılmayacağı ise takip edilen bir gelişme.