Maaşlara yapılacak olan zamlar Türkiye'de büyük ilgi ve endişe uyandıran bir konu. Ünlü ekonomist Evren Devrim Zelyut geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada tüm maaşlara yapılacak zam oranını net bir şekilde açıkladı. Ünlü ekonomistin açıklamalarının detayları haberimizde.

UMUTLAR OCAK AYINA KALDI

Vatandaşlar şu anda yüksek enflasyon nedeni ile zorlu günlerden geçiyor. Temmuz ayında uygulanmaya başlanan maaş artışları farklı gruplar için farklı gelir artışlarına neden olurken, bazı emekliler hiç artış alamamıştı. Memurlar 8.077 TL'lik zam ile önemli bir iyileşme yaşarken, diğer sektörler aynı fırsatı yakalayamadı. Bu yüzden, ücretlilerin önemli bir kısmı yeni maaş artışlarını merakla bekliyor.

Ocak zammı için en dikkat çekici analiz ekonomist Evren Devrim Zelyut'tan geldi. Zelyut, Ocak ayında memur, emekli ve asgari ücretlilere yapılacak maaş artışlarına ilişkin hesaplamalarını paylaştı ve en az yüzde 50'lik bir artış öngördüğünü ifade etti.

YEREL SEÇİMLER ZAMLARI ETKİLEYECEK

Zelyut açıklamalarında fiyatlardaki sürekli artışa ve maaş ayarlamaları üzerindeki kaçınılmaz enflasyonist etkiye vurgu yaptı. Ayrıca, hükümet için büyük önem taşıyan yaklaşan yerel seçimlerin de altını çizdi. Zelyut’a göre ihmal edilen emekliler konusu şu anda bir öncelik olmasa da, o gün şüphesiz ele alınacak.

Seçimler sebebi ile hükümetin memurlar, emekliler ve asgari ücretliler için önemli maaş artışları sağlamayı planladığını dile getiren Zelyut, bu artışın yüzde 50'ye ulaşabileceğini ya da daha da yüksek olabileceğini belirtti. Ünlü ekonomist hükümetin, 14 Mayıs seçimleri öncesinde en düşük emekli maaşının 5.500 TL'den 7.500 TL'ye yükseltilmesine benzer şekilde, seçimlerden önce önleyici bir hamle yapmayı amaçladığını vurguladı. Seçim sonrası döneme ilişkin bir değerlendirme de yapan Evren Devrim Zelyut, "Enflasyonun Ocak ayına kadar devam edeceğini ve maaşlarda önemli bir artış olacağını öngörmüştük. Ancak bu maaş artışları daha sonra talep artışını körükleyerek enflasyonist baskıların artmasına yol açacaktır.” dedi.