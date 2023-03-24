Tüm Bankalar Faiz Oranlarını Yükseltti Sadece O Banka Düşürdü!

Bankalardan acil paraya ihtiyacı olanlara, araba veya ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara kötü haber geldi. Cuma günü yapılan klasikleşmiş faiz güncellemeleri bu Cuma da gerçekleşti. Devlet bankaları ve özel bankalar arasında yer alan Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti Bankası, Akbank, QNB Finansbank, Yapı Kredi, TEB, ING Bank ve Denizbank faiz oranlarını güncelledi. Bu güncellemeler sonrasında taşıt kredisi, ihtiyaç kredisi ve konut kredisi faiz oranları yükseldi. En düşük ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 0,99 seviyesine çıktı ve ev sahibi olmak isteyenlere uygulanacak olan konut kredisi faiz oranı, psikolojik eşik olarak kabul edilen yüzde 1 barajının üzerine çıktı. Bankaların kredi faiz oranlarındaki tehlikeli yükseliş hız kesmeden devam ederken ilerleyen zamanlarda kredi çekmeyi düşünen vatandaşlar faiz oranları daha fazla yükselmeden bankalara koştu.

GÜNCEL EN DÜŞÜK İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANI 0,99

Bankaların Cuma günü gerçekleştirdiği faiz güncellemeleri sonrasında, Halkbank’ın en uygun ihtiyaç kredisi veren banka konumundan düşmesi dikkat çekti. Daha önce en düşük ihtiyaç kredisi faiz oranını sunan banka, güncelleme sonrasında bu oranı yüzde 1,94 olarak açıkladı. Halkbank’ın bu kararından sonra, en düşük faizli ihtiyaç kredisi veren banka yüzde 0,99 faiz oranı ile Denizbank oldu.

DENİZBANK İHTİYAÇ KREDİSİ

Denizbank’ın ihtiyaç kredisi kullanacak müşterileri için yaptığı güncellemenin ardından faiz oranlarının yüzde 0,99’dan başlayacağı açıklandı. Böylece 3 bin liralık ihtiyaç kredisi çekecek vatandaşa en düşük faiz oranı uygulanacak ve 36 ay vade ile bu krediyi ödeyebilecek. Ödemesi gereken aylık kredi taksit tutarı ise sadece 270 lira olacak.

EN UYGUN KONUT KREDİSİ VEREN BANKA HANGİSİ?

Kredi faizlerindeki yükseliş, ev sahibi olmak isteyen vatandaşları da olumsuz etkiledi. Konut kredisi paketlerindeki yüksek faiz güncellemeleri nedeniyle bankalar arasındaki rekabet de arttı. Ancak, en düşük konut kredisi faiz oranı sunan bankalar aynı kaldı. Sıfır konut almak isteyenler için en düşük konut faiz oranı hala yüzde 1,20 olarak açıklandı ve bu faiz oranını sunan bankalar Halkbank ve Vakıfbank oldu.

EN UYGUN TAŞIT KREDİSİ VEREN BANKA HANGİSİ?

Son faiz güncellemeleri ile birlikte taşıt kredisi faiz oranlarında yaşanan artış, araç satın almak isteyen vatandaşları endişelendirdi. Çoğu özel banka, Cuma günü yapılan faiz güncellemeleri ile birlikte taşıt kredisi faiz oranlarını yükseltti. Ancak en uygun taşıt kredisi faiz oranları yine devlet bankaları tarafından sunuluyor. Sıfır ve ikinci el araçlar için en düşük taşıt kredisi faiz oranı yüzde 1.59 olarak belirlendi. En düşük taşıt kredisi faiz oranlarını sunan bankalar ise Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank olarak öne çıktı.

KREDİ FAİZLERİ NE ZAMAN DÜŞECEK?

Kredi faizleri, bankaların politikalarına, piyasa koşullarına ve ekonomik faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösterir. Bu nedenle, kredi faizlerinin ne zaman düşeceği net olarak tahmin edilemez. Ekonomik istikrarın artması, enflasyonun kontrol altına alınması, faizlerin düşmesine yardımcı olabilir. Ancak, bunların gerçekleşmesi için uzun vadeli politikalar ve reformlar gerekmektedir. Kısacası, kredi faizlerinin düşmesi için ekonomik faktörlerin olumlu yönde ilerlemesi gerekmektedir.