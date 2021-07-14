Emekliye TEB Müjde Verdi, Emekli Maaşını TEB’e Taşıyana 100.000 TL Kredi kampanyası başladı! Ayrıca 1600 TL Nakit İmkanı

Bankanın yapmış olduğu duyuru ile birlikte, emekli maaşı TEB bankası üzerinde olan kişilere, 36 ay vadeye kadar 100.000 TL emekli kredisi ve 1.600 TL'ye kadar varan emekli promosyonu verilecek. Emekli olan kişiler, bu kredileri hemen alabilecekler. Emekli maaşınızı TEB bankasına taşıyacaksanız, bu desteklerden faydalanabileceksiniz.

Bankalar özellikle emekli olan müşterilere sürekli olarak bir kredi kampanyası yapmaktadır. Sizde emekli maaşınızı aldığınız bankadan bu kredi kampanyalarından faydalanabilirsiniz. Son kampanyalardan birisi de TEB emekli kredisi kampanyasıdır. Daha önceki yıllarda da yapılan bu kredi kampanyasında emekli maaşını TEB bankasına taşıyana 100.000 TL’ye kadar maaşına göre kredi verilmektedir. Bu kampanya sadece ihtiyaç kredileri için geçerlidir. Aldığınız ihtiyaç kredilerinde 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli olarak kredi kullanabilirsiniz. Sizlere şimdi TEB emekli kredisi başvurusu nasıl yapılır ve detayları hakkında bilgiler vereceğiz.

TEB Emekli Kredi Başvurusu

Bu bankadan emekli kredi kampanyasına katılmak istiyorsanız maaşınızın bu bankadan alınıyor olması gerekmektedir. Eğer emekli maaşınız bu bankada değilse bankaya taşıması için taahhüt verirseniz banka size kredi girişi yapacaktır. TEB emekli kredisi başvurusu sadece bankalardan yapılmaktadır. Ayrıca kredi notunuz düşük olsa bile bu banka emekli maaşınızın olduğu için size kredi verecektir. TEB emekli kredisi başvurusu yaptıktan sonra bankanın şartlarına uygundanız hemen onay alabilecek ve aynı gün içinde kredi kullanabileceksiniz.

TEB bankası emekliler için SMS veya internet üzerinden kredi başvurusu yaptırmamaktadır. Banka şubesinden yaptığınız kredi başvuru sonrası olumlu olursa banka sizin maaşınızı taşıyacak ve blokeye alacaktır. Eğer diğer bankalara kredi ve kredi kartı borçlarınız varsa da ihtiyacınızın üzerine o borçlar eklenilir ve borç kapatma kredisi olarak da bu kredi kullandırılabilmektedir. 100.000 TL’ye kadar verilen bu kredilerde banka 36 ay vade yapmaktadır. Kullandığınız kredilerde 3 ay erteleme yapma imkanınız vardır.

Emekli Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Yazımızı başında da dediğimiz gibi emekli kredisi başvurusu sadece banka şubelerinden yapılmaktadır. Kimliğiniz veya gelir belgeniz ile en yakın TEB şubesine giderek kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Maaş taşıma işlemleri için ise e-devlet şifrenizin olması gerekiyor. Eğer e-devlet şifreniz yoksa en yakın PTT üzerinden şifre oluşturabilirsiniz. Daha sonra bu oluşturduğunuz şifre ile giriş yaparak banka adres değişikliği bölümüne gelip 4A, 4B, 4C olan maaşınızın banka şubesini değiştirebilirsiniz.

Eğer e-devlet üzerinden bu işlemi yapmadıysanız SGK genel merkezlerine giderek işlem yapabilirsiniz. SGK merkezlerinde bu işlemler biraz uzun sürebilmektedir. Bu yüzden sizlere e-devlet sistemi ile maaş taşımanızı öneririz.

Emekli maaşınızı TEB şubelerine taşıdıktan sonra bu bankadan diğer kredi kampanyaları ile birlikte bonus özellikli emeklilere özel ve aidatsız olan kredi kartını da alabilirsiniz. Ayrıca TEB emekli promosyon olarak sizlere 1.600 TL’ye kadar emekli promosyonu da verecektir. Emekli maaşınızı 3 yıl taşımayacağınızı taahhüt ederseniz TEB bankası bu parayı SGK üzerinden size verecektir.