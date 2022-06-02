Tüketici kredisi alacaklar dikkat! O bankadan anında onaylı 24.000 TL ödeme haberi geldi. Bankalar üzerinden kredi başvurusu yapmak istiyorsanız sizlere hızlı ve anında kredi nasıl verilir bunun hakkında bilgiler vermek istiyoruz. Birden fazla banka yaptığı çalışma ile birlikte vatandaşlara ihtiyaç kredisi vereceğini açıkladı.

Bankalar kredi notu 1100 ve üzerinde olması durumunda banka üzerinden ihtiyaç kredisi alabileceksiniz. Kredi puanı daha yüksek olan kişiler 24 bin TL değil daha yüksek limitlerde de kredi alabileceklerdir. 24.000 TL kredi onayı almak isteyenler bankalarda hesapları olması durumunda ise bankaya gitmeden mobil uygulama üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir.

Qnb Finansbank

Qnb Finansbank kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler TC kimlik numaranızı yazarak mesaj olarak 5030 numarasına atabilirsiniz. QNB Finansbank kredi başvurusu için banka kredi şartlarına uygun olan kişiler hemen aynı gün içinde kredi onayı alabilecekler. Qnb Finansbank banka hesabı olan kişiler ise banka şartlarına uygun olması ile birlikte hemen sonuç alacaklardır. Qnb Finansbank kredisi ayrıca banka şubelerinden de veriliyor. Düşük faizli kredi almak için en yakın banka şubesine giderek kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte Kredi başvurusu yapabilir ve onay alırsanız kredi kullanabileceksiniz.

Denizbank

Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler banka SMS kredi servisini kullanarak hemen işlem yapacaktır. Sms ile birlikte vatandaşlara kredi imkamı sağlayan DenizBank, 3280 numarasına göndermiş olduğunuz mesajı ile sonuç verir. 3280 numarasına KREDİM TC KİMLİK yazarak gönderirseniz hemen başvurunuz onay alacaktır.