Bu Sene: Varlıklılar 1 Yılda 1.6 Trilyon Lira Daha Kazanırken, Yoksullar İse 200 Milyar Lira Daha Borçlandı

Zenginler İle Yoksullar Arasındaki Makas Açılmaya Devam Ediyor! Varlıklılar 1 Yılda 1.6 Trilyon Lira Daha Kazanırken, Yoksullar İse 200 Milyar Lira Daha Borçlandı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası verilerine göre Mart 2022 itibarıyla son 1 yıl içerisinde parası olan vatandaşlar varlıklarını ikiye katlarken zenginlerin varlığı 2 trilyon 690 milyar TL'den 4 trilyon 310 milyar TL çıktı. Bu tutarın ise 705 milyarı kurdaki artış sebebiyle mevduattan; 350 milyarı ise TL mevduatından geldi. 183 milyarı altın mevduatından, 106 milyarı ise hisse fiyatındaki artışlar meydana geldiğini zenginlerle yoksalar arasındaki makas daha da açılırken verilirse sizi çok şaşırtacak.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası finansal istikrar raporu, pandeminin etkileri sürerken Merkez Bankası politikaları, küresel enflasyon ile Ukrayna-Rusya Savaşı sebebiyle kur ve enflasyon artışı ile tanımlayacağımız son 1 yıl içerisinde paralı vatandaşların varlığını TL bazında ikiye katladığını gösterdi.

Rapora göre Mart 2022 itibarı ile son 1 yıl içerisinde Türkiye'de hane halkı varlıkları tam ikiye katlandı. Böylece iki trilyon 310 milyar TL'den 4 trilyon 310 milyar TL'ye çıktı. Her ne kadar da Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bu rakamlı bütün vatandaşlara mal etmiş olsa da biz de farkındayız ki finansal varlıklar büyük oranda yalnızca toplumun küçük bir bölümüne ait olmaktadır. Diğer taraftan hane halkı yükümlülükleri yani borçları ise 200 milyar TL tırmanarak toplamda 937 milyar gibi bir rakamdan bir trilyon 137 milyar TL gibi devasa bir rakama çıktı. Borçlanan kişilerin yüzde 71’i çalışanların meydana getirdiği orta ve alt gelir grubu oluşturdu.

Yine aynı şekilde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası verilerine göre yoksul vatandaşların 2021 senesinden itibaren 200 milyar TL daha borçlandıkları kayıtlara geçti. Böylece varlıklı insanlar ile yoksul insanlar arasındaki makas gittikçe açılmaya devam ediyor.