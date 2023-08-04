Türkiye'de enflasyon rakamlarının durmaksızın yükselmesi memur ve emeklileri endişelendiriyor. Temmuz ayında enflasyon oranı yüzde 9,49 ile önceki aylara göre önemli bir artış gösterdi. Yıllık enflasyon oranı ise yüzde 47.83'e yükselerek ülke ekonomisi üzerinde büyük bir baskı oluşturdu. Peki önümüzdeki aylarda bu oranların maaşlara yansıması nasıl olacak? İşte detaylar.

ÖZGÜR ERDURSUN'DAN DETAYLI MAAŞ ARTIŞ TAHMİNİ

Erdursun, maaş artışı tahmininin en ince ayrıntılarına kadar inerek enflasyon eğilimleri hakkında önemli bilgiler verdi. Temmuz 2022'de yüzde 2,37 olan enflasyon oranı Ağustos ayında hafif bir düşüşle yüzde 1,46'ya gerilemiş, Eylül ayında ise yüzde 3,08'e yükselmiştir. Ekim ayında daha da artarak yüzde 3,54'e ulaşırken, Kasım ayında hafif bir düşüşle yüzde 2,88'e gerilemiştir. Aralık ayı ise yüzde 1,18'lik enflasyon oranı ile yılı tamamlamıştır. Bu dönem boyunca maaş artışları kademeli olarak uygulanmış, ilk etapta yüzde 15 enflasyon farkı verilmiş, ardından yüzde 10 ve yüzde 5'lik ek refah payları eklenerek toplamda yüzde 30'luk bir zam elde edilmiştir.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, bu enflasyon rakamlarının maaşlar üzerindeki etkisini değerlendirmek için hiç zaman kaybetmedi. Erdursun'un analizi, 2022 yılı verileriyle birlikte değerlendirildiğinde, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklileri ve memurların 2024 yılı Ocak ayı maaşlarında yüzde 58 gibi yüksek bir enflasyon farkı almalarının beklendiğini ortaya koydu.

2023 ENFLASYON RAKAMI ETKİSİ

Geçen yılın enflasyonu yüzde 2.37 iken, bu yılın oranı yüzde 9.49 gibi şaşırtıcı bir seviyeye yükselmiştir. Özellikle refah payı ayarlamaları göz önünde bulundurulduğunda, sadece bir ay içinde enflasyon oranlarındaki önemli fark endişe yaratmaktadır. Bu faktörler göz önünde bulundurulduğunda, Erdursun'un analizi, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklileri ve memurlar için Ocak ayında beklenen maaş artışının daha önce görülmemiş bir şekilde yüzde 58 olacağını göstermektedir.