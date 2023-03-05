Son dakika Haber: Depremzedenin Borcuna Faizsiz Erteleme

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Palandöken, yaşanan depremlerden etkilenen esnafın hibe desteği ile borçlarının 2 yıl boyunca ertelenmesine ilişkin taleplerini dile getirdi. SGK ve BAĞ-KUR borçlarının ertelenmesini talep ederken sürenin en az iki yıl olmasını ve faizsiz olmasını ifade etti.

Kahramanmaraş ve Hatay’da yaşanan depremlerin ardından yaraların sarılması için hummalı bir çalışma yürütülüyor. Milyonlarca vatandaşın evinden ve işinden olması felaketin ekonomik boyutunu da öne çıkarıyor. Bu kapsam dâhilinde alınan önlemler tek tek açıklanırken, bir talep de TESK’den geldi.

Hibe Desteği Talebi

TESK Başkanı Palandöken, deprem bölgesinde bulunan esnaf ve sanatkârın, borç ertelemesi yapılarak hibe desteği ile ayağa kalkabileceklerini dile getirdi. Depremden olumsuz bir şekilde etkilenen esnafın zararları tespit edilerek bu doğrultuda projelerin geliştirilmesi amacı ile Deprem Bilgi Formu oluşturduklarını ifade eden Palandöken şu değerlendirmeleri ön plana çıkardı:

"İnternet sitesi üzerinden yayımlanan formu ile başvuruda bulunacak esnafın en büyük isteği hibe desteğinin verilmesi ve borçlarının 2 yıl süre ile ertelenmesi ön planda. Esnafımızı yeniden ayağa kaldırmak için ve ticari hayata canlılık kazandırmak için işyerlerine hasar durumları göz önünde bulundurarak hibe desteğinin verilmesi gerekir. Esnafımız şu anda iş yapamadığı için mevcut borçlarını ödemesi durumu bulunmuyor. İşyerlerinin yeniden faaliyete geçmesi için mevcut borçlarının en az 2 yıl süre ile faizsiz olarak ötelenmesi gerekir.” ifadelerini dile getirdi.

Veriler Bakanlık İle Paylaşıldı

Palandöken, deprem bölgesinde yer alan esnafın emeklilik ve ilaç hakkı da dâhil olmak üzere sağlık hizmetlerinden faydalanmaları amacı ile imkân sağlayıcı uygulamaların hayata geçirilmesini talep etti.

Deprem Bilgi Formu'ndan elde edilen verileri bakanlık ile paylaştıklarını dile getiren Palandöken, deprem bölgesindeki bulunan esnaf işletmelerin yüzde 31,22 si az hasarlı, yüzde 18,29 ise orta hasarlı ve yüzde 50,49 u ise ağır hasarlı durumda bulunuyor.