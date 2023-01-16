TÜİK tarafından açıklandı! 2023 Temmuz ayında zam üstüne zam yapılacak!

2023 Temmuz ayında zam üstüne zam yapılacak! TÜİK tarafından açıklandı! Özellikle ekonomik sıkıntıların artması nedeniyle önce asgari ücrete gelen zam daha sonra da emeklilere gelmesi beklenen zamlar sonrasında bu zam yüzdeleri hesaplanarak, en düşükten en yükseğe kadar zam oranları belirlendi ve ardından da emeklilerin yüzünü güldürecek olan açıklamalar bir bir yapıldı. Emekli maaşı ne kadar olacak diye cevap arayan emekliler bu konudaki yeni haberler yayınlandıktan sonra sevinçten havalara uçacak. Yüzdelere göre belirlenen fiyatlar ekonomik sıkıntılar yaşayan halkın sorunlarını çözmek için bir avantaj haline gelmektedir.

2023 Temmuz Emekli Zammı Yüzde Kaç Olacak?

2022 yılının son aylarında da gelen zam ile birlikte 3.zammın da gelmesi, emeklileri de bir beklenti içerisinde olmalarını sağlamıştır. Araştırmalar sonrasında gelen zam yüzdeleri belirlenmiş ve sonuç olarak da bu zam yüzdelerinin maaşlara eklenerek artması da beklenmiştir. Artan asgari ücretlerin sebep olduğu emekli maaşındaki artışta oldukça memnun edici olmuştur.

Bu sebeple 2023 Temmuz emekli zammı yüzdesi merak edilip çözüm için araştırmalar yapılan konularda olmuştur.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre artması beklenen emekli maaşları herkesi memnun edecek bir seviyeye ulaşması beklenen emekli maaş zamları yavaş yavaş belli olarak emeklilerin merak ettikleri soruların cevabını almaları sağlanmaktadır.

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