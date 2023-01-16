Asgari ücret alanları mest edecek 1.000 TL müjdesi geldi! Çalışanların hesabına 1.000 TL ek ödeme yatıyor!

Çalışanların hesabına 1.000 TL ek ödeme yatıyor! Asgari ücret alanları mest edecek 1.000 TL müjdesi geldi! 2023 yılından itibaren uygulanacak olan asgari ücret zammına ek olarak, çalışanları sevindiren bir ödeme haberi daha geldi. İşverenler çalışanlarına doğalgaz destek ödemesi olarak 1.000 TL ek ödeme sağlıyor. Peki, işverenler çalışanlarına ek ödeme yapmak zorunda mı? İşte ek ödeme ile ilgili detaylar…

İşverenler çalışanlarına 1.000 TL doğalgaz ödeneği sağlıyor

2023 yılında yapılan asgari ücret yapılandırmasının ardından çalışanlara yönelik yeni iyileştirmeler yapıldı. İşverenler çalışanlarına ısınma yardımı olarak sağladığı ek ödenek, vergiden muaf tutulmaya karar verildi. Böylece işverenler çalışanlarına 1.000 TL nakit olarak ısınma ve elektrik yardımı yapmaya başladı.

İşverenlerin çalışanlara sağladığı ek ödeme zorunlu bir uygulama değildir. Devlet, ek ödemeyi yapacak olan işverenlere gelir vergisinde ve sigorta primlerinde indirime gideceği bildirildi.

Doğalgaz 1.000 TL ek ödeme vergiden muaf tutulacak

Asgari ücret yapılandırması ile birlikte çalışanların aldığı ek ödemelerde yeni düzenlemelere gidildi. 2023 yılında yapılan yeni düzenlemeden önce, işverenlerin çalışanlara sağladığı ısınma yardımı vergi dilimine dahil ediliyordu. Fakat Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın yaptığı yeni açıklamaya göre, doğalgaz ek ödeme desteği, vergiden muaf tutuluyor. Doğalgaz desteği vergi muafiyeti hem işverenleri hem de çalışanları sevindirdi.

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