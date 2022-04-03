TÜİK 2022 Mart Ayı Enflasyon Oranı Ne Zaman Açıklayacak, Enflasyon Beklentisi Nasıl?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılacak Mart 2022 enflasyon verileri merak edilmeye başlandı. Mart ayı enflasyon rakamlarının ne zaman açıklanacağını merak eden vatandaşlar, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılacak açıklamalara dikkat kesildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından aylık periyotlar şeklinde enflasyon verileri kamuoyu ile paylaşıyor. Yılın ilk 3 ayı geride kalırken, pek çok kişi ve kuruluş ise mart ayı enflasyon oranının ne zaman açıklanacağını ve enflasyon oranının beklentisinin ne kadar olacağını merak ediyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart Ayına Ait Enflasyon Rakamlarını Ne Zaman Açıklayacak?

Ocak ve şubat aylarının enflasyon verileri geçtiğimiz süreç içerisinde paylaşılmıştı. Enflasyon oranları, her ayın 3. Günü açıklanmaktadır. Fakat nisan ayının 3. günü pazara denk geliyor yani mart ayı enflasyon rakamı 4 Nisan 2022 Pazartesi günü saat 10.00 itibariyle açıklanacak.

Mart 2022 Enflasyon Beklentisi Ne Olacak? Ocak ve Şubat Enflasyon Oranları Ne Kadar Olmuştu?

4 Nisan 2022 Pazartesi günü Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanması beklenen mart ayına yönelik enflasyon oranı milyonlarca vatandaş tarafından şimdiden merak edilmeye başlandı. 2022 senesinin ocak ayında enflasyon verileri yüzde 11.10 şeklinde açıklanmış ve bu oran ile yıllık enflasyon %48.69 seviyelerine kadar çıkmıştı. Şubat ayına gelindiğinde ise enflasyon rakamlarının %54.44 ve kira artış oranının ise yüzde 25.98 olarak açıklandığı biliyor. Uzmanların mart ayına yönelik enflasyon beklentisi ise bu ay için belirli bir oran yükselerek hemen hemen aynı seyirde devam etmesi bekleniyor. Ancak hayat pahalılığındaki artış sebebiyle mart ayı enflasyon rakamları da orası bir sürpriz görünmesi de yine aynı şekilde ihtimaller arasında yer alıyor.