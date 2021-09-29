Trump'ın Putin'e Kameralar Ortalıktayken Kendisiyle 'Biraz Daha Sert Davranacağını' Söylediği Ortaya Çıktı

Eski cumhurbaşkanı, 2016 seçimlerini kazanmak için Kremlin'le "danışıklılık yaptığına" dair çürütülmüş iddiaları savuşturmak için dört yıllık görev süresinin üç yılını harcadı ve yaptırımlardan yakınlarda bir NATO yığınağına kadar Moskova'ya düşman bir dizi politika başlattı. Rusya'nın sınırları, Rus ajanı olmadığını "kanıtlamak" için.

Temsilciler Meclisi Basın Sekreteri Stephanie Grisham’ın yeni kitabına göre, eski başkan Donald Trump'ın bir keresinde Rus mevkidaşı Vladimir Putin'e, Haziran 2019'da Japonya'nın Osaka kentindeki G20 Zirvesi'nde kameralar dönerken etrafında "biraz daha sert" olacağını söylediği bildirildi.

"Tamam, birkaç dakikalığına sana karşı biraz daha sert davranacağım. Ama bu kameralar için ve onlar gittikten sonra konuşuruz. Anladın?"

Osaka toplantısında kameralar önünde sevinçli bir Trump, Putin ile “birlikte çok iyi vakit geçirmeyi dört gözle bekledikleri” hakkında şaka yaptı ve bir gazetecinin ABD seçimlerine “Rusya'ya karışmamasını söyleme” talebine Putin'e dönerek yanıt verdi ve parmağını sallayıp sırıtırken “Seçimlere karışmayın!” dedi.

Gazetecilerin görüşmelerin kapalı kısmı için odadan ayrılmak istemediklerini ifade ettikten sonra, Trump personelden “onlardan kurtulmalarını” istedi ve Putin'e Rusya'da muhtemelen “sahte haber” “sorununun” olmadığını söyledi. "Bizde de var. Aynı," diye yanıtladı Putin.

Grisham, 2019-2020 yılları arasında Trump'ın basın sekreteri olarak görev yaptı ve 6 Ocak Capitol ayaklanmalarının ardından istifa eden First Lady Melania Trump'ın 2020-2021 başlarında genelkurmay başkanı olarak görev yaptı.

Gelecek hafta piyasaya sürülecek olan kitabının, eski patronları hakkında bir dizi pislik içerdiği bildiriliyor.

Grisham, Trump'ın kızı Ivanka'yı her fırsatta “babam” diye çağırdığı için “Prenses” olarak nitelendiriyor ve kocası Jared Kushner'ı projelere dahil olma, sorun yaratma ve sorumluları bırakma eğilimi nedeniyle “İnce Azrail” olarak nitelendiriyor. Grisham, Kushner'ın başkanlığının sonunda Trump'ın "gerçek genelkurmay başkanı" olduğunu iddia ediyor.

Melania Trump'ın ofisi, Grisham'ın kitabında eski first lady aleyhindeki iddialara yanıt verdi ve eski yardımcıyı "basın sekreteri olarak kötü bir performans, başarısız kişisel ilişkiler ve Beyaz Saray'daki profesyonel olmayan davranışlardan sonra kendini kurtarmaya çalışmakla suçladı. Yalan ve ihanet yoluyla, Bayan Trump pahasına ilgi ve para kazanmaya çalışıyor.”

Eski cumhurbaşkanının ofisi, yeni kitapla ilgili kendi açıklamasını ateşledi ve bir sözcü, kitabı “Başkanın gücünden yararlanmak ve Trump ailesi hakkında yalanlar satmak için başka bir zavallı girişim” olarak nitelendirdi ve “yalanlarla dolu” olduğunu öne sürdü.

Görev süresi boyunca, Grisham, Trump karşıtı medya tarafından düzenli basın brifingleri düzenlemeyi reddetmesi ve çoğunlukla Trump yanlısı medyaya röportaj vermeyi tercih ettiği iddiasıyla eleştirildi.