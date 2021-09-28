Taliban, ABD İHA'ları Afganistan'ın Hava Sahasını İhlal Etmeye Devam Ederse 'Sonuçları' Hakkında Uyardı

ABD liderliğindeki güçler 20 yıllık işgalden sonra ülkeden çekilirken, Afganistan'ın Taliban tarafından ele geçirilmesinin ardından gelecek belirsiz görünüyor. Diğer ülkeler vatandaşlarını tahliye etmeye devam ederken, Orta Asya ülkesi siyasi ve insani krizlerden etkilendi.

Geçen ayın sonlarında, 26 Ağustos'ta Kabil Havalimanı'na düzenlenen saldırıdan sorumlu DAEŞ-K* militanlarını hedef alan bir ABD insansız hava aracı saldırısı, kazara yedisi çocuk ve biri yardım görevlisi olmak üzere on sivili öldürdü. Washington, şüpheli teröristlere karşı ülke genelinde drone saldırılarına devam etme hakkını saklı tuttu.

Taliban, insansız uçakları Afganistan hava sahasında yasadışı olarak çalışmaya devam ederse ABD'nin "sonuçlarla" karşılaşacağı konusunda uyardı.

Salı günü yaptığı açıklamada grup, hava sahası da dahil olmak üzere ülkenin toprakları üzerindeki sorumluluğuna dikkat çekti ve Washington'un Şubat 2020 Doha barış anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini hatırlattı.

Taliban, "ABD son zamanlarda tüm uluslararası hukuku ve Doha, Katar'daki İslam Emirliği'ne olan taahhütlerini ihlal etti ve Afganistan'ın kutsal hava sahası ABD insansız uçakları tarafından işgal ediliyor. Bu ihlaller düzeltilmeli ve önlenmelidir." dedi.

Taliban, "Başta ABD olmak üzere tüm ülkeleri, olumsuz sonuçları önlemek için uluslararası taahhütlerine ve yasalarına uymaya çağıracağız." Dedi.

Grup, bu "sonuçların" ne olabileceği konusunda ayrıntılı bilgi vermedi.

Geçen ay Afganistan'ı ele geçirdikten sonra, Taliban, küçük ve hafif silahlar, el bombası fırlatıcıları, mayına dayanıklı araçlar, binlerce Humvee, mobil ve çekili topçu dahil olmak üzere on milyarlarca dolar değerinde çoğunlukla ABD yapımı silahlardan oluşan bir cephaneliği ele geçirdi. obüsler, buldozerler, ekskavatörler. Dahası, artık çoğu kısmen demonte edilmiş helikopterlerin yanı sıra insansız hava araçları, keşif saldırı helikopterleri ve UH-60 Kara Şahinler olan az sayıda uçağa sahipler.

Bölgedeki ülkeler bu cephaneliğin akıbetiyle ilgili endişelerini dile getirirken, Moskova geçen ay silahların potansiyel bir iç savaşta kullanılmayacağını umduğunu ifade etti. Diğerleri, bu sevkiyatın bir kısmının uluslararası silah pazarına veya DEAŞ* ve El Kaide* gibi terörist grupların eline geçebileceği konusunda uyardı. ABD, 2002 ile 2017 yılları arasında Afgan güvenlik güçlerine yaklaşık 28 milyar dolarlık silah bağışladı. Yok edilenler dışında hemen hemen tüm bu teçhizatla birlikte Taliban'ın eline geçti.