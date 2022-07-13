Trump'ın Eski Danışmanı John Bolton, Diğer Ülkelerin Darbelerini Planladığını İtiraf Etti

ABD'nin eski Birleşmiş Milletler büyükelçisi ve eski Beyaz Saray ulusal güvenlik danışmanı John Bolton, bir röportajda yabancı ülkelerdeki darbelerin planlanmasına yardım ettiğini itiraf etti.

Bolton, 6 Ocak 2021'de ABD Başkentine yapılan saldırıya ilişkin kongre oturumunun ardından Salı günü CNN'ye açıklamalarda bulundu . Eski Başkan Donald Trump, 2020 seçimlerini kaybettikten sonra iktidarda kalmak için son bir teklifte şiddeti kışkırtma suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı.

Ancak CNN sunucusu Jake Tapper'a konuşan Bolton, Trump'ın "dikkatlice planlanmış bir darbe" gerçekleştirecek kadar yetkin olmadığını öne sürdü ve daha sonra şunları ekledi: "Darbelerin planlanmasına yardım eden biri olarak - burada değil ama bilirsiniz. , [içinde] başka yerlerde – çok çalışma gerektirir. Ve onun [Trump] yaptığı şey bu değil.”

Tapper, Bolton'a hangi girişimlerden bahsettiğini sordu.

Bolton, Venezuela'dan bahsetmeden önce, "Ayrıntılara girmeyeceğim" dedi. “Başarılı olmadığı ortaya çıktı. Bununla çok fazla işimiz olduğundan değil ama bir muhalefetin yasadışı olarak seçilmiş bir başkanı devirmeye çalışması gerektiğini gördüm ve başarısız oldular” dedi.

2019'da Bolton, NSA olarak Venezüella muhalefet lideri Juan Guaido'nun, Maduro'nun yeniden seçilmesinin gayri meşru olduğunu savunarak, ordunun sosyalist Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu görevden alma çabalarını destekleme çağrısını açıkça destekledi. Nihayetinde Maduro iktidarda kaldı.

CNN sunucusu, Bolton'dan bir yanıt isteyerek, "[Venezuela dışında] bana söylemediğiniz başka şeyler olduğunu hissediyorum" dedi: "Eminim vardır."

Birçok dış politika uzmanı, yıllar boyunca Washington'un 1953'te dönemin İran Başbakanı Muhammed Musaddık'ın devrilmesindeki rolünden ve Vietnam savaşından bu yüzyılda Irak ve Afganistan'ı işgallerine kadar diğer ülkelerdeki müdahalelerinin tarihini eleştirdi.

Ancak ABD'li yetkililerin yabancı ülkelerdeki huzursuzluğu körüklemedeki rollerini açıkça kabul etmeleri oldukça sıra dışı.

Bolton'un yorumları internette pek çok tepkiye yol açtı.

Kenya'dan BBC muhabiri Dickens Olewe, Twitter'da “BM büyükelçisi de dahil olmak üzere ABD hükümetinde en üst düzey görevlerde bulunan John Bolton, diğer ülkelerdeki darbelerin planlanmasına yardım ettiği konusunda gelişigüzel bir şekilde övünüyor” dedi.

Hamad bin Khalifa Üniversitesi'nde Ortadoğu Çalışmaları ve Dijital Beşeri Bilimler bölümünde yardımcı doçent olan Marc Owen Jones şunları söyledi: “Her haber kaynağının bunu kapsaması gerekiyor, çünkü bu başlı başına şaşırtıcı değil (her ne kadar açık sözlülük olsa da) ABD'nin (ve diğer büyük güçlerin) nasıl işlediği konusunda herkesin siyasi sözlüğünün bir parçası olun.”