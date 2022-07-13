ABD, Biden'ın Orta Doğu Gezisi Sırasında El Sıkışmaktan Kaçınacağının Sinyalini Verdi

Joe Biden, ABD başkanı olarak Orta Doğu'ya ilk ziyaretine başlarken , Beyaz Saray, COVID-19'a yakalanma riskini azaltmak için üst düzey yetkililer ve meslektaşları ile tokalaşmaktan kaçınacağının sinyalini verdi.

Ancak Biden ile Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Salman arasında merakla beklenen bir toplantı öncesinde ortaya çıkan yeni yönergeler, ABD başkanının Çarşamba günü İsrail'e gelişinin ardından katı bir şekilde uygulanmadı; İsrailli yetkililerin elini sıktı.

ABD ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan, Air Force One'da gazetecilere verdiği demeçte, "Şu anda teması azaltmak ve yayılmayı en aza indirmek için maskelemeyi artırmaya çalıştığımız bir pandemi aşamasındayız" dedi.

Beyaz Saray sözcüsü Karine Jean-Pierre yorumlarını yineledi. Teması mümkün olduğunca en aza indirmeye çalışıyoruz” dedi.

Ancak bu önlemlerin İsrail'de kısa ömürlü olduğu görülüyor. Biden, Tel Aviv'e indikten sonra İsrail'in geçici Başbakanı Yair Lapid ve Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a yumruk attı. Ancak günün ilerleyen saatlerinde görüntülerde eski Başbakan Benjamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Benny Gantz ile el sıkıştığı görüldü.

Ayrıca İsrail'in Holokost anıtı Yad Vashem'de yetkililerle el sıkıştı.

Bu haftanın ilerleyen saatlerinde Biden, Kızıldeniz şehri Cidde'de bölgesel liderlerle bir araya gelmesi beklenen Suudi Arabistan'a uçacak. Beyaz Saray, ABD istihbarat teşkilatının 2018'de Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi konsolosluğunda öldürülmesi emrini vermekle suçladığı bin Salman ile de görüşeceğini doğruladı.

Riyad, ölümü sırasında Washington Post için yazan Kaşıkçı'nın öldürülmesinin, baş harfleri MBS olarak bilinen Prens bin Salman da dahil olmak üzere üst düzey yetkililerin onayı veya bilgisi olmadan gerçekleşen haydut bir operasyon olduğunda ısrar ediyor.

Bir aday olarak Biden , Suudi Arabistan'ı öldürme konusunda bir "parya" olarak nitelendirdi ve yönetiminin başlarında, krallığın fiili lideri MBS ile uğraşmaktan kaçındı. Bunun yerine Beyaz Saray, cumhurbaşkanının mevkidaşı, veliaht prensin babası Kral Salman ile temasa geçeceğini söyledi.

Biden'ın, MBS ile beklenen fotoğraf fırsatında yardımcılarının el sıkışma kurallarına uyup uymayacağı belli değil.

Brookings Enstitüsü dış politika uzmanı Bruce Riedel, "Beyaz Saray umutsuzca Biden'ın veliaht prensle el sıkıştığı fotoğraftan kaçınmaya çalışıyor… COVID basit bir bahane ama toplantının gerçeğini değiştirmeyecek" dedi. Reuters haber ajansına söyledi.