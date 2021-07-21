Rusya, Yeni 'Checkmate' Savaş Uçağını Tanıttı

Rus uçak üreticileri, günün ilerleyen saatlerinde resmi açılışı öncesinde Zhukovsky'deki MAKS-2021 Uluslararası Havacılık ve Uzay Salonunda 68 yaşındaki lider için "Checkmate" adlı gizli avcı uçağının bir prototipini tanıttı. Rus teknolojisini ihraç etmekten sorumlu devlete ait askeri dev Rostec.

Rostec başkanı Sergey Chemezov ve United Aircraft Corporation (UAC) Genel Müdürü Yury Slyusar, savaş uçağını Sukhoi şirketinin sergi pavyonunda Putin'e sundu.

Devlete ait UAC tarafından yapılan bir sunuma göre, beşinci nesil hafif tek motorlu avcı prototipi benzersizdir ve Rusya'da daha önce geliştirilmemiştir.

Bir UAC basın açıklaması, savaş uçağının "yenilikçi çözümler ve teknolojileri birleştirdiğini" ve "düşük görünürlük ve yüksek uçuş performansına" sahip olduğunu söyledi.

Şirketin başkanı Slyusar, Rus devlet televizyonunda da uçağın özelliklerini övdü ve uçakları "sınıflarında benzersiz" olarak nitelendirdi ve "1.500 kilometrelik bir savaş yarıçapına, en büyük itme-ağırlık oranına, daha kısa kalkışa ve inişe sahip olduklarını" ekledi. Bu sınıftaki uçaklar için mutlak bir rekor olan 7 tondan fazla savaş yükü.

Rus devlet medyası, Rusya Devlet Başkanı'na gösterilen bir sunuma atıfta bulunarak, ilk uçuşunun 2023'te gerçekleşmesi bekleniyor.

UAC ayrıca yeni tek motorlu avcı uçağının teslimatlarının 2026'da başlamasını bekliyor.

Günün erken saatlerinde Putin, hava gösterisinin açılışında yaptığı konuşmada Rusya'nın havacılık endüstrisini övdü.

"Bugün Zhukovski'de gördüğümüz şey, Rus havacılığının gelişme için büyük bir potansiyele sahip olduğunu ve uçak endüstrimizin yeni rekabetçi uçaklar yaratmaya devam ettiğini açıkça gösteriyor" dedi.

Moskova'daki Primakov Dünya Ekonomisi ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (IMEMO RAS) Uluslararası Güvenlik Merkezi'nde Araştırma Görevlisi olan Dmitry Stefanovich, CNN'ye Sukhoi savaş uçağının odak noktasının muhtemelen diğer ülkelerle ihracat ve askeri-teknik işbirliği üzerinde olacağını söyledi. .

Stefanovich, "Bu, piyasada oyunun kurallarını değiştiren bir teklif" dedi. "Rusya tek motorlu avcı uçaklarını sergilemeyeli uzun zaman oldu. Çok uzun bir süredir piyasada yeni bir Rus hafif savaş uçağı yok. Ve bu şekilde beşinci nesil de yok."

Stefanovich'e göre, BAE, Arjantin, Vietnam ve Hindistan gibi ülkeler yeni jet için Rusya ile sözleşme imzalamak için sıraya giren ilk ülkeler olabilir.

Pazartesi günü, Rusya Savunma Bakanlığı, Beyaz Deniz'deki Amiral Grigorovich fırkateyninden Tsirkon hipersonik füzesini test ettiğini ve Barents Denizi'ndeki 200 milden daha uzaktaki bir kara hedefini vurduğunu duyurdu.

Stefanovich, "Bu pek tesadüf değil," dedi. Rusya, gelişmiş füze sistemlerinin geliştirilmesi ve üretilmesinde çok ciddi bir güç olmaya devam ettiğini pratikte gösteriyor” dedi.