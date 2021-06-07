TRT Diyanet Çocuk Kanalı kuruluyor! İmzalar Atıldı

Türkiye Radyo ve Televizyon kurumu olan TRT ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında yeni bir sözleşme imzalandı. Bu sözleşme ile yeni bir çocuk kanalı kurulacağının anlaşması yapıldı. TRT üzerinden kurulacak olan bu kanalın adı TRT Diyanet Çocuk Kanalı olmaktadır. TRT Diyanet Çocuk Kanalı için imza töreni gerçekleşti. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın katıldığı bu imza töreni sonrasında resmi adımlar atıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, programda yaptığı konuşmada çok hayırlı bir iş yaptıklarını ve bu güzel işin faaliyetinin de temelini attıklarından bahsetti. TRT ve Diyanet İşleri ortaklığında Çocuk Televizyonu kuracaklarını söyledi.

TRT ile Diyanet işlerinin iş birliği, 1980'lere kadar dayanmaktadır. TRT ile Diyanet işlerinin ilk programı olan Diyanet Saati'ni de ortaklaşa yapıldığı bilinmektedir. o yıllardan beri iş birliği içinde olan iki kurumun yapmış olduğu son imzalama töreni de çocuklar için açılacak TRT Diyanet Çocuk kanalı için oldu.

TRT Diyanet Çocuk Kanalı

Diyanet İşleri Bakanı Erbaş, Yapılan imza töreninde konuşmalara şu şekilde devam etti. "Biz yıllarca çocuklarımıza kendi değerlerimizi tanıtamadık. Tercüme, yabancı çizgi filmlerle çocuklarımızı beslemeye çalıştık. Halbuki onları kendi milli değerlerimizle desteklememiz, beslememiz gerekiyor. Biliyoruz ki insanoğlunun karakterinin yüzde 70'i çocuk yaşlarda, 7 yaş öncesi oluşmakta. 7 yaş öncesi oluşacak bu karakter yapısında Diyanet İşleri Başkanlığının katkısı olması lazım, TRT Genel Müdürlüğünün katkısı olması lazım. En güzel, doğru dini bilgiyle çocuklarımızı destekleyerek bunu yapmamız gerekiyor."

Bu açıklamalarından sonra ayrıca, TRT Genel Müdür'ü İbrahim Eren'e de desteklerini sundu. TRT Genel Müdürü İbrahim Eren ile Diyanet İşleri Başkanlığının çocukların eğitimi için bu şekilde bir projesinin olması gerektiğini duyurdu. Diyanet İşleri Başkanlığının TRT'den bu şekilde bir talepleri olduğunu ve doğru bilgiler ile Diyanet Çocuk kanalının kurulacağı söylendi.

Projeye Dört Elle Sarılacağız

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren konuşmalarına şu şekilde son verdi. "Sizlerin gösterdiği editöryal çizgide, bizlerin hazırlayacağı çizgi filmlerle geleceğe dair daha sağlam, umutla bakan ve aynı zamanda geçmişini ve İslam dinini bilen çocuklar yetiştirilmesinde TRT olarak böyle bir katkıda bulunacağımızdan mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Bugüne kadarki TRT'nin bilgi, birikim ve tecrübelerinin hepsini, en üst düzeyde bu projeyle tüm arkadaşlarımla dört elle sarılıp aktaracağımın da huzurunuzda sözünü vermiş olayım."