8 Haziran Salı Burç yorumları - 8 Haziran 2021 Salı günlük burç yorumu

Astroloji uzmanları tarafından 8 Haziran burç yorumları açıklandı. Peki, 8 Haziran burç yorumlarına göre hangi burcu neler bekliyor? Güneş ve Satürn arasındaki görünüm burçları nasıl etkileyecek? Satürn’ün devreye girmesi iş ve kariyer alanında neleri getirecek? İşte detaylar…

8 Haziran Salı burç yorumları

Haziran ayının ilk haftasında Kanlı Ay Tutulması’nın etkileri hissedilmeye devam ediyor. Bir süredir etkili konumda yer almayan Satürn ise yeniden devreye girdi. Satürn, Kova burcuna geçiş yaparak hava elementinin güçlenmesini sağlamıştı. Önümüzdeki iki buçuk yıl boyunca Satürn’ün Kova burcundaki yolculuğu devam edecek. Bolluk ve bereketin gezegeni Jüpiter tarafından da desteklenecek. Satürn ile birlikte Güneş’in de ortaya çıktığı görülecektir. Satürn ve Güneş arasındaki görünümün etkilerini tüm burçlar yoğun şekilde hissedecekler. Önümüzdeki dört günlük süreci kapsayacak olan bu gökyüzü hareketi hem ilişkileri hem de kariyer alanını etkileyecektir. Özellikle ilişkiler konusunda kafa karışıklıklarının öne çıkacağı bir süreç yaşanacaktır. Lakin, kariyer alanında disiplinin hakim olduğu bakış açısı yeniden yerleşmeye başlayacaktır. Her şeye ciddiyetle yaklaşmaya başlayacağını bu süreçte başarı hedefli adımlar atılacaktır. Başarıya olan açlığın giderilmesi için her zamankinden yoğun şekilde çalışmaya başlayabilirsiniz. Farklı iş alanlarına yönelebileceğiniz gibi var olan projelere daha fazla efor sarf edebilirsiniz. İşlerinizi büyük bir titizlik ve ciddiyetle ele almanızın meyvelerini de toplamaya başlayacaksınız. Jüpiter’in destekleyici konumda olması şans faktörünü de devreye sokucaktır. Satürn zorlayıcı bir gezegen olduğu kadar disiplin, düzen ve başarı temalarının hayatınızda önemli bir yer edinmesi için etkili konumda bulunmaktadır. Satürn’ün etkili olduğu dönemler de başarı kaçınılmazdır. En ufak detaylara dahi dikkat etmeye başlayacaksınız. Hayatınızı gelişi güzel yaşamak yerine günlük rutinlere bağlı şekilde ilerlemek isteyeceksiniz. Alışkanlıkların öneminin artmaya başlayacağı bu süreçte düzenin sağladığı olumlu etkileri hissedeceksiniz. Ek olarak gelir artışı da yaşanacaktır. Parasal konularda daha dikkatli adımlar atma isteği duyabilirsiniz. Geleceğe yönelik planlarınızın netleşmeye başladığı görülecektir. Anlık ve kısa vadeli planlamalar yerini uzun vadeli stratejilere bırakacaktır. Bu sayede önünüzü daha net görmeye başlayacaksınız. Gelecekten neler beklediğiniz sorusuna vereceğiniz yanıtlarda da farklılıklar açığa çıkabilir. Merakla beklenen 8 Haziran burç yorumlarını sizler için bir araya getirdik.

8 Haziran 2021 Salı burç yorumları!

Toprak grubu burçları Başak, Oğlak ve Boğa açısından verimli bir dönemin kapıları aralandı. Özellikle kariyer ve iş alanında yükselişe geçeceğiniz bu süreçte deneyimlerinizin faydasını göreceksiniz. Başak burçları için hayatlarının olmazsa olmazı düzendir. Titiz, çalışkan ve disiplin sahibi bir burç konumunda yer almaktadırlar. Bu sayede işlerinde de başarılı olmaları kaçınılmazdır. Satürn’ün devreye girmesiyle birlikte beklediğiniz dönem de başlamış oldu. Detaylara verdiğiniz önem, işlerinizi zamanında ve eksiksiz şekilde tamamlama isteği, düzen sağlamak için gösterdiğiniz fedakarlıklar ödüllendirilmeye başlanacaktır. Boğa burçları ise duygusal kırılma anlarının üstesinden gelmeyi başarabilirse kariyerlerinde yeni kapılar aralanabilir. Odak noktalarının iş olması gereken bir dönem de bulunuyorlar. Karşılarına çıkan fırsatları değerlendirmek için daha fazla yırtıcı olmaları gerekebilir. Şartları zorlamaktan ve risk almaktan kaçınmak yerine üstüne üstüne yürümeleri faydalı olacaktır. Oğlak burçları ise güven duygularındaki zedelenmeler yüzünden ortaklıklarını sona erdirebilir. Ortaklık sadece iş alanını kapsamaz. Evlilikler de hayat ortaklığı kapsamında bulunmaktadır. Bu süreçte ayrılmayı düşünebilirsiniz. Gönül yaylarının gevşemeye başladığı bu dönem de heyecan ve aksiyon ihtiyacı duyabilirsiniz. Geçmişte yaşadığınız ilişkiye dair özlem duygusunu hissedebilirsiniz. Hata yapmaya meyilli olacağınız bu süreçte karar alırken iki kere düşünmeniz de fayda olacaktır. Aksi takdirde pişmanlık duyabilir ve keşkeler içerisinde hayatınızı sorgulamaya başlayabilirsiniz.

8 Haziran 2021 Salı KOÇ Burcu Yorumu:

İŞ:Kendi hatanızdan kaynaklanan küçük maddi problemler yaşayabilirsiniz. Paniğe kapılmayın.

AŞK: Duygusal yaşamınızda sizi şaşırtacak bazı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bu durum sizi onurlandıracak.

SAĞLIK: Bünye olarak güçlü bir kişiliğe sahip olmanıza rağmen, ruhsal istekleriniz çelişki yaratıyor..

8 Haziran 2021 Salı BOĞA Burcu Yorumu:

İŞ: İş ilişkisi ile özel yaşamınızı birbirine karıştırıyorsunuz. Bu tamamen sizin iyi niyetinizden kaynaklanıyor.

AŞK: Sevdiğinizle küçük şeyleri konuşabilmenin verdiği paylaşım mutlulukları yaşamayı denemelisiniz.

SAĞLIK: Sizi etkileyen tek şey; emek sarf ettiğiniz konularda, gereken değerin verilmemesi oluyor.

8 Haziran 2021 Salı İKİZLER Burcu Yorumu:

İŞ: Uzun süredir konuşmadığınız bir arkadaşınızla, aranızdaki buzlar eriyebilir. Olumlu bir iş günü geçireceksiniz.

AŞK: Bir grup içerisinde; yeni tanışacağınız biri ile her zaman ki gibi, çok çabuk kaynaşabilirsiniz.

SAĞLIK: Bugün coşkulu insanları gördükçe bütün negatif enerjilerinizi atıp, mutlu olacaksınız.

8 Haziran 2021 Salı YENGEÇ Burcu Yorumu:

İŞ: Tasarruf konusunda düşüncelerinizi değiştirecek, olumlu sonuçlar alacağınız yatırımlarınız olabilir.

AŞK: İç dünyanızda geri dönüşü mümkün olmayan sonuçlara neden olacak sözler sarf etmemeye çalışın.

SAĞLIK: Bugün, sizi aşırı sinirlendiren bir durum ile karşı karşıya kalabilirsiniz. uzaklaşmak yararınıza olacak.

8 Haziran 2021 Salı ASLAN Burcu Yorumu:

İŞ: Bugün, ne kadar yakın olursa olsun kimseye derdinizi anlatmayın, kendinizle baş başa kalın.

AŞK: Eğer hala birlikte olduğunuz kişiyle ilgili ciddi beraberlik düşünmüyorsanız, hatayı kendinizde aramalısınız. .

SAĞLIK: Eklemlerinizde bazı problemler ve ağrılarla karşılaşabilirsiniz.Yatma saatlerinizi de biraz erkene alın.

8 Haziran 2021 Salı BAŞAK Burcu Yorumu:

İŞ: Uzun zamandır yapmayı düşündüğünüz fakat cesaret edemediğiniz, bir iş konusunda gelişmeler olabilir.

AŞK: Duygusal bağlılığınızla, kişisel özgürlüğünüzü birbirine karıştırıyor, tezat bir ikilem içinde kalıyorsunuz..

SAĞLIK: Sportif faaliyetlerinizi aksatmadan götürdüğünüz taktirde, omuz ağrılarınızdan kurtulabilirsiniz.

8 Haziran 2021 Salı TERAZİ Burcu Yorumu:

İŞ: Kazançlarınız açısından olumlu olaylar sizi bekliyor. İş arkadaşınızla ilgili olarak şaşırtıcı şeyler duyabilirsiniz.

AŞK: Bugün, çekiciliğiniz üzerinizde. İnsanlara karşı samimi davranışınız, tatsız olaylara neden olabilir..

SAĞLIK: Hassas fakat ayni oranda güçlü bir bünyeye sahipsiniz. Alerjik ortamlardan etkileniyorsunuz.

8 Haziran 2021 Salı AKREP Burcu Yorumu:

İŞ:Artık, harcamalarınıza dikkat etmeli bir şey satın alırken, seçici olmaya özen göstermelisiniz.

AŞK:Aranızdaki iletişiminiz kusursuz gibi görünse de, hala birbirinizin tanımadığı yönleriniz var. .

SAĞLIK: Hızlı yemeniz yüzünden sindirim sisteminiz, sizi rahatsız edecek değişik tepkiler verebiliyor.

8 Haziran 2021 Salı YAY Burcu Yorumu:

İŞ: Halkla ilişkiler ve benzeri konularda, özellikle ekip çalışmalarında veriminizin iyi olacağı bir gündesiniz. .

AŞK:Çevrenizde arkadaş gruplarınız hiç eksik olmadığı halde, bugün kendinizi çok yalnız hissedebilirsiniz. .

SAĞLIK: Belirgin bir rahatsızlığınız olmamasına rağmen, formunuzda bir düşüklük hissediyorsunuz. .

8 Haziran 2021 Salı OĞLAK Burcu Yorumu:

İŞ: Artık geri gelmesi mümkün olmayan, geçmişte kalan olaylar için düşünce temelinde bile olsa zaman harcamayın.

AŞK: Arkadaşlarınızla entelektüel düzeyde yaptığınız sohbetlerinizde düşüncelerinizle saklambaç oynuyorsunuz.

SAĞLIK: Sporun sağladığı zindelik, ruh sağlığınızı da çok olumlu yönde etkileyerek, daha sağlıklı olacaksınız..

8 Haziran 2021 Salı KOVA Burcu Yorumu:

İŞ: Ticaret gibi konularda uğraşanlar için gerçekten parlak bir gün olabilir. Parasal konularda riske girmeyin.

AŞK:Yeni başlayan ilişkilerin mükemmel bir birlikteliğe dönüşeceği, yıllanmış ilişkiler yaşayabilirsiniz

SAĞLIK: Kendinizi fazla yormadan, hafif fakat sıklıkla yapabileceğiniz bir spor dalında uğraş verebilirsiniz.

8 Haziran 2021 Salı BALIK Burcu Yorumu:

İŞ: Hiç kimseye sorunlarınızı çözmesi için isteklerde bulunmayın. İyi niyetiniz yanlış anlaşılabilir.

AŞK:Uzun süredir, gizliden gizliye birbirinizi tartan hareketleriniz artık su yüzüne çıkmaya başladı.

SAĞLIK: Yorgunluğunuzdan dolayı tansiyonunuzda olabilecek düşmeler için, vitamin desteği alabilirsiniz.